Calciomercato Lazio, Guendouzi arriva dal Marsiglia

(Adnkronos) – Ancora un rinforzo a centrocampo per la Lazio di Maurizio Sarri che ha chiuso per l'arrivo in biancoceleste di Mattéo Guendouzi dal Marsiglia, secondo le ultime news di calciomercato di oggi, 30 agosto 2023. Il 24enne francese è atteso in città nella giornata di oggi per sostenere le visite mediche di rito. Accordo raggiunto con il Marsiglia nelle scorse ore: Guendouzi arriva alla Lazio, secondo quanto riporta Sky Sport, sulla base di un prestito da 1 milione di euro e 12 per l'obbligo di riscatto, inoltre 5 saranno i milioni di bonus più il 10% sulla futura rivendita.

