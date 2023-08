Calciomercato Milan, “Taremi arriva: accordo con Porto”

(Adnkronos) – Milan e Porto, accordo per il passaggio di Mehdi Taremi ai rossoneri. L'agenzia iraniana Irna, "in esclusiva", afferma che i due club hanno raggiunto l'intesa per il passaggio del 31enne centravanti dalla società portoghese a quella rossonera. Secondo le ultime news dell'Irna, il Milan dovrebbe versare 18 milioni più 2 milioni di bonus. Taremi avrà un ingaggio da 3 milioni a stagione, con la possibilità di guadagnare un ulteriore milione in bonus. Non viene specificata la durata del contratto. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata