Calciomercato Napoli, Gabri Veiga in arrivo: ultime news

(Adnkronos) – Gabri Veiga ad un passo dal Napoli. Secondo le ultime notizie di calciomercato, il club campione d'Italia ha infatti trovato l'accordo verbale con il Celta Vigo per il 21enne centrocampista spagnolo. Il costo dell'operazione per il Napoli sarà di 30 milioni di euro più 6 di bonus. Da limare solamente gli ultimi dettagli prima di visite mediche e firma sul nuovo contratto. I partenopei, con Rudi Garcia in panchina al posto di Luciano Spalletti, si preparano a debuttare contro il Frosinone nella prima giornata del campionato di Serie A 2023-2024. "C'è sempre possibilità di migliorare", dice l'allenatore francese a Dazn. "Ho parlato di una squadra un po' più camaleontica. Quando arrivi in un ambiente vincente la cosa che ti aspetti è che ogni volta che provi a migliorare qualcosa dicano: 'Ma l'anno scorso ha funzionato'. Sì, però se volete che funzioni ancora quest'anno dobbiamo fare un ulteriore step e portare novità. Secondo me, per un gruppo è sempre interessante avere cose nuove, perché altrimenti ti annoi un po'", aggiunge Garcia a Dazn.

