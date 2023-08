Calciomercato Napoli, Osimhen e l’Arabia Saudita: ultime news

(Adnkronos) – L'Arabia Saudita tenta Victor Osimhen e la partenza del centravanti nigeriano del Napoli non è solo una fantasia. Le ultime notizie del calciomercato 2023 fanno riferimento al corteggiamento dell'Al Hilal e dell'Al Ahly, che metterebbero sul tavolo un ricchissimo contratto per il calciatore: l'ingaggio stagionale non sarebbe inferiore ai 35 milioni a stagione. Per il cartellino dell'attaccante, però, non basterebbero 140 milioni. In Nigeria, il portale Soccernet non ha dubbi: Osimhen avrebbe già raggiunto un'intesa con l'Al Hilal e avrebbe rifiutato la proposta di rinnovo del contratto del Napoli, con l'eventuale inserimento di clausole rescissorie da 110 milioni per l'Europa e di 150 milioni per l'Arabia Saudita. L'argomento è stato affrontato anche dall'allenatore azzurro, Rudi Garcia, dopo l'amichevole vinta 1-0 contro l'Augsburg. "Ci sono giocatori che sono a fine carriera e allora si può capire che vadano in Arabia Saudita", ha detto Garcia a Sky Sport. Il tecnico francese, prima di approdare al Napoli, ha allenato proprio in Arabia Saudita. "Si tratta di offerte enormi e nessuna persona al mondo le rifiuterebbe. Però un calciatore in piena maturità, con le migliori stagioni ancora da giocare, non considera solo l'aspetto economico". —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

