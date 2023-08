Calciomercato Napoli, Osimhen stop per infortunio: le news

(Adnkronos) – Victor Osimhen si ferma per infortunio. L'attaccante nigeriano del Napoli, al centro delle news di calciomercato per le offerte dall'Arabia Saudita, si ferma per una distorsione alla caviglia destra rimediata nell'allenamento mattutino di oggi, 8 agosto 2023. Lo stop del centravanti, a meno di 2 settimane dall'inizio del campionato, si aggiunge alle notizie che accostano Osimhen alla ricchissima Saudi League. Al giocatore, come confermato da aggiornamenti provenienti dalla Nigeria, l'Al Hilal ha offerto un ricchissimo contratto da 60 milioni a stagione. Il club saudita metterebbe sul tavolo circa 140 milioni per il cartellino: la cifra non pare sufficiente per convincere il Napoli, pronto a prolungare il contratto del calciatore e ad offrire un robusto ritocco dell'ingaggio. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

