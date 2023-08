Calciomercato Roma, contatti per Zapata e si insiste per Marcos Leonardo

(Adnkronos) – Un attaccante esperto e forte fisicamente da regalare a José Mourinho. La Roma, forte anche degli introiti della cessione di Ibanez all’Al-Ahli (operazione da 28.5 milioni di euro più 3 di bonus e 20% sulla futura rivendita), pensa a Duvan Zapata dell’Atalanta per rinforzare il reparto offensivo. I due club inizialmente si sono seduti intorno allo stesso tavolo per discutere di Muriel, idea non del tutto decollata, spostando poi, secondo quanto riporta Sky Sport, l’attenzione proprio su Zapata. Primi contatti e idea che potrebbe presto diventare sempre più concreta, con la Roma che dunque valuta con attenzione la prima punta colombiana che, ricordiamo, è in scadenza nel 2024 con l’Atalanta. Roma che inoltre continua a insistere per Marcos Leonardo del Santos. Si continua a lavorare per cercare di trovare l'intesa totale sul prezzo del trasferimento e sulle modalità di rateizzazione dei 18 milioni proposti (10 base fissa e i 8 di bonus). Dopo la cessione di Ibanez, però, il Santos – sapendo di una maggiore disponibilità economica dei giallorossi – ha alzato le richieste economiche per il trasferimento dell'attaccante. A centrocampo, invece, il giocatore scelto è sempre Renato Sanches: si attende il via libera del Psg al trasferimento in prestito. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata