Calciomercato, Roma-Lukaku: ci siamo, giallorossi a Londra dal Chelsea

(Adnkronos) – Romelu Lukaku a un passo dalla Roma, i giallorossi volano a Londra per chiudere la trattativa con il Chelsea e mettere a segno il colpo del calciomercato 2023. Nella mattina di oggi, dall'Inghilterra sono arrivate le news che hanno poi trovato conferme in Italia: il Chelsea è disposto ad aprire al prestito del trentenne attaccante belga. La Roma ha avviato così i primi contatti con il club inglese, prima della partenza direzione Londra del general manager Tiago Pinto e di Ryan Friedkin avvenuta alle 15.30. L'aereo atterra all'aeroporto di Farnborough. In serata i due dirigenti giallorossi saranno presenti sugli spalti per Chelsea-Luton: sarà l'occasione per iniziare la trattativa. Per Romelu Lukaku sarebbe un ritorno al passato, dopo le annate con José Mourinho al Chelsea e al Manchester United. La formula del trasferimento dovrebbe prevedere un prestito oneroso per la Roma, che dovrebbe farsi carico di gran parte dell'ingaggio del giocatore, se il Chelsea desse disponibilità a contribuire. Lukaku, accostato per settimane alla Juventus in un eventuale scambio con Dusan Vlahovic, ha detto sì alla Roma nelle ultime ore, visto lo stallo totale sull'asse Torino-Londra: la Juve chiedeva un conguaglio di circa 40 milioni, il Chelsea non è mai salito oltre quota 20.

