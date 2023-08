Calciomercato Roma, Matic e Paredes: ultime news

(Adnkronos) – Nemanja Matic via, Leandro Paredes si avvicina alla Roma. Le ultime notizie di calciomercato segnalano novità per il centrocampo della Roma. Matic, 35 anni, pare ormai destinato a passare al Rennes. L'ex giocatore di Chelsea e United dovrebbe passare al club francese per una cifra di circa 3 milioni di euro, come riferisce Sky Sport. Per il centrocampo a disposizione di José Mourinho salgono le quotazioni di Leandro Paredes: l’argentino, reduce da una deludente stagione alla Juventus, non rientra nel progetto del Psg. La Roma, da Parigi, attende anche il portoghese Renato Sanches. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

