Calciomercato Roma, Scamacca in giallorosso? Le quote

(Adnkronos) – Il grave infortunio occorso a Tammy Abraham, più una stagione sottotono di Andrea Belotti rendono obbligatorio, per le ambizioni della Roma, l’acquisto di un centravanti che possa assicurare un discreto numero di reti. Il prescelto di Josè Mourinho sembra essere l’ex Sassuolo Gianluca Scamacca, in cerca di riscatto dopo una prima stagione sottotono al West Ham: il passaggio in giallorosso del centravanti romano si gioca a 1,55 su Planetwin365 e 1,60 su Goldbet, in vantaggio su Alvaro Morata – in uscita dall’Atletico Madrid – e visto alla Roma tra 2,25 e 2,50 volte la posta. Più indietro invece il possibile arrivo nella capitale di Romelu Lukaku, proposto a 5,50, mentre sale a 12 l’acquisto di Randal Kolo Muani, attaccante francese in forza all’Eintracht Francoforte. —[email protected] (Web Info)

