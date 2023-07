Caldo africano in arrivo, sabato tre città da bollino arancione

(Adnkronos) – Nelle prossime 24-48 ore l'Italia sarà nella morsa del caldo. Sabato è prevista la giornata peggiore da un punto di vista delle temperature con bollino arancione a Roma, Firenze e Perugia, e giallo in 14 città e solo in 10 verde, tra cui Milano. Il weekend di 'passione' inizierà però domani con 7 città da bollino giallo. E' quanto evidenzia il bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute che monitora 27 città. Il bollino arancione indica un livello di allerta 2 "con condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili", ricorda il ministero. —[email protected] (Web Info)

