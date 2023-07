Caldo africano oggi in Italia, da Roma a Palermo meteo record

(Adnkronos) –

Il caldo africano domina il weekend in Italia. L'ondata di calore da oggi resisterà un'altra settimana in un luglio 2023 rovente: l'anticiclone Cerbero lascia il posto all'anticiclone Caronte, le temperature salgono verso livelli record che – da Bologna a Firenze e Roma, fino alla Sardegna 'infuocata' – potrebbero essere ulteriormente superati da lunedì, quando i 40 gradi verranno raggiunti e sorpassati in diverse città.

Tra oggi e domani, 16 città hanno il bollino rosso (allerta di livello 3, la più alta) sulle 27 monitorate dal bollettino delle ondate di calore del ministero della Salute. Bollino rosso per 48 ore a Bari, Bologna, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Palermo (solo domenica), Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Viterbo. Il livello 3 indica "condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche", ricorda il ministero. Il weekend, quindi, si scalderà ora dopo ora. Oggi le temperature massime si attesteranno sui 35-36 gradi, ma domani l'aumento sarà sensibile: si toccheranno i 38-39 gradi a Firenze e Roma, con punte di 40-41 in alcune aree di Puglia, Sardegna e Sicilia. Il quadro è destinato a diventare ancora più estremo nella prossima settimana, quando si registreranno temperature superiori anche di 12 gradi rispetto ai valori medi del periodo: riflettori puntati ancora su Roma, che potrebbe stabilire un nuovo primato con record a 41 o addirittura 43 gradi. In Puglia si potrebbe arrivare a 45 gradi, mentre nel cuore di Sardegna e Sicilia potrebbe cadere il primato italiano di 48.8 gradi. Andrà meglio – si fa per dire – al Nord, dove però i 40 gradi non saranno una sorpresa. —[email protected] (Web Info)

© Riproduzione riservata