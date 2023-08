Caldo in Italia, oggi bollino rosso in una sola città

(Adnkronos) – Caldo sull'Italia, scongiurata l'allerta massima inizialmente prevista per Cagliari oggi, 2 agosto, solo una città delle 27 monitorate dal ministero della Salute sarà da bollino rosso. Si tratta di Campobasso che lo sarà anche domani, giornata in cui sono attese quattro città da bollino arancione (Bari, Bologna, Latina e Palermo) e quindi con allerta di 2°livello. Intanto bollino rancione oggi solo a Palermo, giallo per Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Frosinone, Latina, Perugia, Pescara e Roma, mentre in verde Bolzano, Brescia, Catania, Civitavecchia, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Reggio Calabria, Rieti, Torino, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo. —[email protected] (Web Info)

