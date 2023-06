Caldo Italia, oggi bollino arancione in 2 città e giallo in 21

(Adnkronos) – Caldo sull'Italia, nella giornata di oggi – venerdì 23 giugno – bollino arancione a Bari e Palermo e giallo in 21 città (comprese Roma e Firenze), verde invece solo a Napoli, Milano, Genova e Civitavecchia. E' quanto evidenzia il bollettino sulle ondate di calore pubblicato dal ministero della Salute che monitora 27 capoluoghi. Sabato bollino verde in 23 città, ma sarà giallo a Roma, Palermo, Latina e Bari. Ieri la Protezione civile regionale siciliana ha diffuso un avviso per rischio incendi e ondate di calore, valido dalla mezzanotte di oggi e per le successive 24 ore. Per oggi è previsto a Palermo il livello 2 (colore arancione) per il rischio di ondate di calore, con una temperatura massima percepita di 34°C. Per quanto riguarda il rischio di incendi, per la giornata di oggi, nella provincia di Palermo è 'media' la pericolosità prevista, con livello di preallerta (colore arancione).

—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

