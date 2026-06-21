Caldo, otto città in bollino rosso: Cerberus spinge l’Italia a 40 gradi, non rischiano solo gli anziani

L’estate comincia con l’Italia già sotto pressione: otto città in bollino rosso, altre otto in arancione e undici in giallo, mentre Cerberus alza le temperature fino a sfiorare i 40 gradi e porta temporali forti lungo la dorsale appenninica.

Cerberus sull’Italia: caldo intenso, afa e rischio temporali

Il primo giorno d’estate consegna al Paese una fotografia netta: nessuna delle città monitorate per le ondate di calore resta fuori dai livelli di attenzione. Il caldo africano ha preso possesso di gran parte della penisola, spingendo le massime su valori molto superiori alle medie stagionali. La fiammata riguarda soprattutto le aree interne della pianura padana, la Toscana, la Sardegna e parte del Centro, dove la temperatura reale diventa solo una parte del problema. A rendere più pesante la giornata è l’umidità, capace di trasformare i 37 o 38 gradi segnati dal termometro in un indice di calore molto più alto.

Il fenomeno porta il nome di Cerberus, anticiclone africano già esteso su una larga porzione dell’Europa centro-occidentale. L’aria calda di matrice subtropicale sta risalendo dal Nord Africa e ha trovato le condizioni ideali per rimanere bloccata sul continente. Il risultato è un’anomalia termica che arriva fino a 10 gradi oltre le medie del periodo, con picchi ancora più marcati se il confronto viene fatto con decenni meno condizionati dal riscaldamento globale. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Bollino rosso e arancione: cosa cambia per le città italiane

Il bollino rosso indica una condizione di rischio elevato, non solo per anziani, bambini piccoli e persone fragili, ma anche per chi è in buona salute se esposto a lungo al caldo. Il livello arancione segnala una situazione già impegnativa per le categorie più vulnerabili, mentre il giallo richiama prudenza e attenzione nelle ore centrali della giornata. La distribuzione dei colori mostra una penisola senza zone completamente escluse dal disagio termico.

Il Lazio guarda con attenzione all’evoluzione dell’ondata, perché Roma e le province interne possono risentire in modo particolare dell’effetto combinato di asfalto, traffico, scarsa ventilazione e minime notturne elevate. Nei centri urbani il calore accumulato durante il giorno viene rilasciato lentamente dopo il tramonto, rendendo più difficile il recupero fisico. Nei comuni dell’entroterra, invece, le massime possono salire rapidamente nelle ore pomeridiane, soprattutto nelle valli e nelle zone meno ventilate.

Notti supertropicali: quando il caldo non molla dopo il tramonto

Il dato che preoccupa non riguarda soltanto le massime. In molte aree italiane le minime non scenderanno sotto i 25 gradi, trasformando le classiche notti tropicali in notti supertropicali. Dormire male diventa un fattore di stress ulteriore, soprattutto per chi vive in case esposte al sole, per chi non dispone di sistemi di raffrescamento adeguati e per chi deve lavorare all’aperto già dalle prime ore del mattino. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

La persistenza del caldo notturno riduce la capacità dell’organismo di recuperare. Sudorazione intensa, disidratazione, crampi, cali di pressione e affaticamento possono comparire anche senza esposizioni prolungate al sole. Per questo diventano importanti comportamenti semplici: bere spesso, evitare alcolici, limitare gli spostamenti nelle ore più calde, preferire pasti leggeri, controllare le condizioni di anziani soli e persone con patologie croniche.

Appennini in allerta gialla: il caldo alimenta temporali intensi

Il quadro meteorologico non parla solo di afa. Lungo la fascia appenninica dall’Umbria al Molise è stata attivata l’allerta gialla per temporali. Il grande caldo favorisce lo sviluppo di nubi imponenti sui rilievi, dove possono nascere celle temporalesche molto rapide e violente. In poche decine di minuti il cielo può cambiare volto, con pioggia intensa, raffiche di vento e grandinate localizzate. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

È una dinamica tipica delle fasi di calore accentuato: l’energia accumulata nei bassi strati dell’atmosfera trova sfogo nelle aree montuose, dove l’aria sale più facilmente e innesca fenomeni improvvisi. Per chi programma escursioni, gite o spostamenti nelle zone interne, l’attenzione deve essere alta soprattutto nel pomeriggio. Il sole del mattino non basta per considerare sicura l’intera giornata.

Quanto durerà l’ondata di calore e perché preoccupa

La fase più intensa è attesa a metà della settimana entrante, con la possibilità che l’ondata prosegua fino all’inizio di luglio. Non si tratta quindi di un episodio breve. La durata rende il caldo più difficile da gestire, perché somma giorno dopo giorno stress fisico, consumi energetici, problemi per l’agricoltura e pressione sui servizi sanitari.

Al Sud il caldo sarà più diffuso ma in molte zone meno estremo, con eccezioni importanti nel Foggiano e nel Materano. Nel resto del Paese, invece, l’afa potrà portare la temperatura percepita oltre la soglia di forte disagio. Sabato a Pavia, durante una giornata già molto impegnativa, l’indice di calore è salito fino a 48-49 gradi: un valore che rende bene l’idea di quanto possa essere diversa la temperatura percepita rispetto a quella misurata.

Le regole pratiche per anziani, bambini e persone fragili

Le persone con patologie cardiovascolari, respiratorie, metaboliche e neurologiche sono le più esposte agli effetti del caldo. Per loro la prevenzione non è un consiglio generico, ma una misura concreta. Bisogna evitare uscite nelle ore centrali, mantenere gli ambienti il più possibile freschi, assumere liquidi con regolarità e verificare eventuali terapie con il medico quando il caldo diventa persistente.

Anche chi è in buona salute deve prestare attenzione. Il lavoro all’aperto, l’attività fisica nelle ore calde, i lunghi tragitti in auto senza adeguata ventilazione e l’attesa prolungata in luoghi assolati possono diventare situazioni rischiose. Cerberus non porta soltanto una parentesi estiva rovente: impone un cambio di abitudini quotidiane, almeno fino a quando correnti più fresche riusciranno a ridurre la pressione dell’anticiclone sull’Italia.