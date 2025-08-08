Calici di Stelle 2025: Bolzano celebra la 26ª edizione dell’enogastronomia sotto le stelle

Venerdì 8 agosto 2025, dalle ore 18.00 alle 23.00, Bolzano si prepara ad accogliere la 26ª edizione di Calici di Stelle, un appuntamento immancabile per tutti gli amanti del buon vino e della tradizione enogastronomica locale. Un viaggio sensoriale che trasforma il centro storico della città in un palcoscenico dedicato alla cultura del vino, con le sue eccellenze e storie da raccontare, in una notte estiva che si preannuncia magica.

Una tradizione che cresce ogni anno con Calici di Stelle a Bolzano

Il 2025 segna l’ennesima conferma di un evento che è ormai un punto di riferimento per Bolzano. Dalla sua nascita nel 1998, Calici di Stelle ha saputo affermarsi come una delle manifestazioni più attese in città, grazie alla sua capacità di unire l’enogastronomia alla cultura e alla convivialità. La 26ª edizione non farà eccezione, e anche quest’anno i visitatori avranno l’opportunità di scoprire i segreti del vino altoatesino attraverso un percorso che attraversa i luoghi più suggestivi della città.

Lorenzinacht 2024, Courtesy Alan Bianchi

L’inaugurazione della serata, che avrà luogo in piazza Municipio alle ore 18.00, sarà accompagnata dalle note della Banda Musicale di Dodiciville, che darà il via alla festa con una performance che sposa tradizione e allegria. Alle 20.30 sarà la volta della Banda Musicale di Gries, che allieterà la serata con un concerto che si inserisce perfettamente nell’atmosfera festosa dell’evento. Il tutto si concluderà alle 23.00, quando le vie del centro storico torneranno alla tranquillità, ma i ricordi di una serata indimenticabile rimarranno vivi per lungo tempo.

Un percorso enogastronomico unico

Durante la serata, le vie di Bolzano, in particolare i Portici e Piazza Municipio, si trasformeranno in un percorso sensoriale che invita i partecipanti a scoprire le oltre sessanta etichette di vino proposte dalle diciotto cantine locali presenti all’evento. Le cantine, ognuna con la propria storia e tradizione, presenteranno i migliori prodotti del territorio, offrendo non solo la possibilità di degustare ottimi vini, ma anche di approfondire la cultura che sta dietro ogni bottiglia. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Lorenzinacht 2024, Courtesy Alan Bianchi

Tra le cantine partecipanti, spiccano nomi noti del panorama vitivinicolo altoatesino, come la Cantina Bolzano Kellerei Bozen, Erbhof Unterganzner, Griesbauerhof, Katharina Martini Weingut Sonnleiten, e molte altre. Ogni cantina racconta una storia unica, fatta di passione, esperienza e dedizione, e offre ai visitatori un’occasione irripetibile per immergersi nel cuore della tradizione vinicola locale.

Insieme ai vini, non mancheranno gastronomia e prodotti tipici. Diverse realtà locali, tra cui Mila, Franziskaner Bäckerei, Genuss&Lachs, e Speckkonsortium, presenteranno i loro prodotti, creando una sinergia perfetta tra cibo e vino, e dando vita a un’esperienza enogastronomica davvero completa.

Lorenzinacht 2024, Courtesy Alan Bianchi

La prevendita dei buoni degustazione e altre opportunità

Per chi desidera evitare le lunghe code e godersi la serata in tranquillità, è disponibile la prevendita dei buoni degustazione al prezzo di 2 euro ciascuno. I buoni possono essere acquistati presso gli uffici dell’Azienda di Soggiorno e Turismo di Bolzano in via Alto Adige 60 e piazza del Grano 11, nonché online sul sito dell’Azienda, fino alle ore 12.00 del giorno stesso dell’evento. Questo sistema di prevendita rende l’esperienza ancora più comoda e piacevole, garantendo l’accesso diretto senza inutili attese.

Inoltre, per chi desidera approfondire la conoscenza del territorio e della sua storia, è possibile partecipare alla visita guidata “Bacchus Urbanus”, un percorso che si terrà dalle 16.00 alle 18.00, partendo da piazza del Grano e concludendosi in piazza Municipio. Un’occasione unica per scoprire la storia di Bolzano, il suo legame con il vino e la sua cultura, prima di tuffarsi nel cuore della festa. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Bolzano sotto le stelle: un’esperienza imperdibile

Calici di Stelle è una vera e propria immersione nella cultura bolzanina, che riesce a unire il gusto, la tradizione, e la bellezza di una città che si fa apprezzare sotto il cielo stellato della mezza estate. Un’opportunità per residenti e turisti di scoprire la città in una veste diversa, più intima e coinvolgente, attraversando le strade illuminate da centinaia di luci e animati dai suoni delle bande musicali.

L’appuntamento di quest’anno, che si tiene venerdì 8 agosto 2025, rappresenta l’apice di una tradizione che non solo celebra il vino, ma anche l’identità di Bolzano, unendo comunità, turisti e appassionati in una serata di grande festa. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Lorenzinacht 2024, Courtesy Alan Bianchi

Il cuore della tradizione enogastronomica

Il successo di Calici di Stelle è anche frutto di una visione chiara e di un impegno costante da parte dell’Azienda di Soggiorno e Turismo di Bolzano, che da tre anni organizza l’evento, supportata dalle cantine locali. Un evento che non solo celebra il vino, ma promuove un intero territorio, mettendo in risalto l’artigianalità dei suoi produttori e la bellezza della città. La manifestazione ha saputo, anno dopo anno, fidelizzare un pubblico sempre più vasto, grazie alla qualità delle proposte e alla capacità di offrire un’esperienza che va ben oltre la semplice degustazione di vino.

Con la 26ª edizione, Calici di Stelle continua a essere un appuntamento fondamentale per la cultura e la tradizione enogastronomica di Bolzano, una serata da vivere con i propri cari, un’occasione da non perdere per chi desidera scoprire la città da un punto di vista nuovo e affascinante.

Lorenzinacht 2024, Courtesy Alan Bianchi LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata