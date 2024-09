Calvizie, stempiatura e alopecia, la scienza ce l’ha fatta: ‘Ecco il modo per farli ricrescere’ | Non costa nemmeno un euro

Notizie positive arrivano per chi soffre di calvizie, la scienza ha finalmente trovato un ottimo rimedio per farli ricrescere. Tutti i dettagli

La calvizie è uno dei problemi che da sempre affligge un numero elevato di persone. In particolare tra i più colpiti risultano gli uomini che spesso per cause genetiche devo fare i conti con questo dramma.

Secondo un recente a soffrire di calvizie sarebbe il 39% della popolazione e la percentuale supera il 50% con l’aumentare dell’età. Va comunque detto che diventare calvi non è il problema numero uno al mondo e a volte una testa bold può avere ugualmente il suo fascino.

La maggior parte di coloro che ne sono colpiti, però, desidera cercare una soluzione per contrastarla. In alcuni casi questa situazione si può prevenire in altri invece è inevitabile e allora non resta che risolverla con alcune terapie efficaci.

Tuttavia, una svolta positiva in tal senso è arrivata da una ricerca scientifica che ha aperto uno spiraglio di speranza per i maschi che assistono all’inesorabile diradarsi dei capelli sulle tempi.

Calvizie, questo problema potrebbe essere risolto così

Secondo la recente scoperta, a favorire la ricrescita dei capelli potrebbe essere un utile zucchero presente naturalmente nel corpo umano: il desossiribosio anche detto 2-deossi-D-ribosio (2dDR). La scoperta del ruolo “anti calvizie” di questo zucchero, il desossiribosio, è stato messo in evidenza da una ricerca sui roditori pubblicata sulla rivista Frontiers in Pharmacology.

A realizzarla sono stati i ricercatori dell’Università di Sheffield, nel Regno Unito, in collaborazione con la Comsats University Islamabad in Pakistan. Gli studiosi in particolare, hanno scoperto come il desossiribosio, si è dimostrato capace di stimolare i follicoli piliferi dei topi sottoposti alla sperimentazione favorendo la ricrescita dei peli.

Cosa è emerso dall’esperimento e la speranza per curare la calvizie

Nel dettaglio, i topi sono stati stati trattati con testosterone per indurre una “perdita di capelli indotta dal testosterone”, simile alla calvizie maschile negli esseri umani. I ricercatori hanno scoperto che, dopo 20 giorni di trattamento, il gel di zucchero così come il Minoxidil ha favorito l’80-90% della ricrescita dei peli nei topi affetti da calvizie maschile.

Sulla base di questo modello animale, gli studiosi hanno dimostrato che l’applicazione di una piccola dose di desossiribosio favorisce la formazione di nuovi vasi sanguigni che vanno a nutrire il bulbo pilifero stimolando la ricrescita. La molecola, facile da reperire, poco costosa e stabile, potrebbe essere somministrata in varie formulazioni, anche in gel per il trattamento topico.