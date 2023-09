Camilla e Brigitte Macron, sfida a ping pong nel segno dell’amicizia

(Adnkronos) – "Non filmate!", dice sorridendo al pubblico Brigitte Macron, mentre sta per giocare a ping pong con la regina Camilla. Nello scambio al tavolo azzurro, la consorte di Carlo e la premier dame francese non vanno oltre i tre palleggi, ma hanno comunque l'aria di divertirsi, così come la piccola tifoseria – smartphone in mano ad immortalare l'evento – che hanno attorno, nel centro sportivo vicino Parigi dove ieri si sono recate insieme, nella seconda giornata della visita ufficiale in Francia insieme a re Carlo. Dopo aver giocato a ping pong con la campionessa della nazionale francese Prithika Pavade, Her Majesty ha dunque voluto 'sfidare' Brigitte Macron in una partita finita in parità, a dimostrazione di uno spirito tutt'altro che competitivo per entrambe, ma che piuttosto sembrerebbe aver cementato una solida amicizia. —internazionale/[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata