Camino, non usare più questa legna che ti manda in ospedale | Nessuno te lo aveva detto, ora lo sai ed eviti il peggio

Non c’è dubbio che il camino sia caldo, prezioso e magico ma non è affatto sicuro come hai sempre creduto.

Proteggi la sicurezza del tuo ambiente domestico, i danni sono inestimabili. Scopri cosa si nasconde nel caminetto.

Fai molta attenzione a che cosa metti nel tuo camino: è allarme sicurezza nelle case.

Dietro il relax donato dal crepitio della legna che arde e il tepore, si può celare un pericolo.

Ecco qual è l’errore gravissimo che fanno quasi tutti coloro che hanno il camino, mettendo a rischio la loro salute e quella di chi gli sta intorno.

Camino, il rischio insospettabile e il pericolo da evitare

Il camino è uno di quegli strumenti per il riscaldamento che rendono l’atmosfera di casa accogliente e calda, in tutti i sensi. Chiunque abbia un camino oggi si sente fortunato, soprattutto perché ha la possibilità di risparmiare qualche soldo sui consumi di gas naturale e di energia elettrica, che normalmente si affrontano per riscaldare gli ambienti domestici. Tuttavia il tradizionale caminetto, nonostante il suo fascino, il piacevole tepore che sprigiona in casa e la comodità d’uso, può celare anche delle insidie.

I pericoli anche se insospettabili sono nascosti nella legna che viene utilizzata per accendere il fuoco all’interno del camino stesso. Scopri quali sono i tipi di legna adeguati e quali invece dovresti assolutamente evitare di utilizzare in casa tua.

Come scegliere il materiale giusto per scaldare gli ambienti di casa

Come abbiamo anticipato, il camino non richiede impiego di energia elettrica, ma di legna. La scelta della legna però è di fondamentale importanza. In particolar modo, non bisognerebbe mai scegliere il legno che è stato trattato con sostanze chimiche. Quindi va evitato quello verniciato e quello laccato, perché entrambi sono ricchi di composti organici volatili, di formaldeide e di diossine, tutte sostanze fortemente cancerogene per l’essere umano. Inoltre, possono rilasciare creosoto e creare un ambiente tossico in casa.

Non deve essere utilizzata neppure la legna che non è stata stagionata, né la legna verde perché essendo molto umida, purtroppo crea un fumo denso e ricco di particolati, che sono nocivi e che rischiano di dar luogo a incendi. Dunque per evitare di avere problemi di salute e per non rischiare problemi, specie a danno delle vie respiratorie, bisognerebbe usare solo legna stagionata dura come acero, quercia oppure faggio. La stagionatura, come si legge anche sul sito web www.altaformazionemusicale.it, dovrebbe avere una durata minima di 6 mesi.