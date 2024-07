Campionati italiani Danza Sportiva: oro per Dalia Gatti di Roma, sul podio anche Sofia Gosti di Zagarolo

Dall’8 al 20 luglio si sono svolti a Rimini gli attesissimi Campionati italiani di Danza Sportiva e Sport Musicali (FIDESM) 2024. La giovanissima atleta romana Dalia Gatti di 12 anni è risultata campionessa italiana per la Categoria 8-12 anni, Classe C, Specialità Jazz Dance, nell’esibizione come solista. Le concorrenti di Dalia in questa gara erano in tutto circa 40. La Scuola di Danza alla quale appartiene è “AS La Danza” di Roma.

Questa talentuosa promessa della scuola “As La Danza” attraverso la sua sorprendente performance – frutto di tanta passione, impegno e disciplina – ha regalato intense emozioni a tutto il pubblico presente e alla severissima giuria che – selezionandola tra le decine di ragazze, complimentandosi con lei – ne ha decretato la vittoria.

Giada Gatti, sorella di Dalia, di 15 anni, è arrivata in finale (sesto posto), nel Duo, quindi con una sua altra compagna, Categoria 13-17 anni, Classe C, Specialità Jazz Dance. Le concorrenti di Giada in questa gara erano in tutto circa 15. La Scuola di Danza alla quale appartiene è As La Danza – Roma. Giada Gatti, e Dalia Mariquita Gatti sono arrivate al secondo posto su podio, Classe C – Categoria under 15, con tutto il gruppo di danza Run the World, Specialità Jazz Dance.

I gruppi concorrenti in questa gara erano in tutto circa 20.

Ma Dalia non è la sola atleta romana ad essere salita sul podio: con lei è medaglia d’argento anche la sorella maggiore Giada Gatti con il gruppo “Run the world” nella specialità Jazz Dance under 15, e la giovane ragazza di Zagarolo (Rm), Sofia Gosti, nella categoria Danza Latino Americana under 15. Risultati importanti, per Roma e provincia, che testimoniano come lo sport e la danza siano esempi formativi per la vita dei nostri adolescenti.