Cancro dello stomaco, questo segnale è un campanello d’allarme | Non perdere tempo e corri dal medico

Questo sintomo ti deve far preoccupare: può indicare un cancro allo stomaco

Il tumore allo stomaco è provocato da un’incontrollata crescita di cellule che, nella maggior parte dei casi, prende il via dalla mucosa interna dell’organo. Si tratta di una delle neoplasie più diffuse al mondo: sono più di un milione i nuovi casi diagnosticati ogni anno, a livello globale.

Si riscontra più comunemente nei maschi che nelle femmine e, a livello geografico, si trova più spesso in Europa orientale e in Asia orientale. Per quanto riguarda l’Italia, ne vengono diagnosticati circa 8800 tumori all’anno negli uomini e 5900 nelle donne, sebbene negli ultimi anni le nuove diagnosi siano in diminuzione.

Oggi parliamo di un sintomo spesso sottovalutato che, però, può indicare un cancro allo stomaco. Se lo avvertite e sembra non passare, correte dal medico e sottoponetevi agli esami di controllo.

Un sintomo sospetto

Il cancro allo stomaco è per definizione una patologia multifattoriale, per cui è difficile stabilire una causa precisa che lo determini. Innanzitutto, non si può non parlare del ruolo dell’alimentazione: una dieta ricca di grassi, cibi sott’olio, affumicati o un abuso di alcolici può contribuire alla nascita di una massa tumorale. Altro fattore che contribuisce è l’obesità, sebbene questo sia un disturbo del comportamento alimentare che ha anche altre conseguenze. Aumenta del 40% il rischio di sviluppare un cancro allo stomaco anche il fumo di sigaretta, che tra l’altro favorisce anche l’insorgenza del tumore all’esofago, al polmone e al cardias.

Per quanto riguarda i sintomi, inizialmente questi possono essere aspecifici, quindi è difficile diagnosticare un cancro allo stomaco alle sue fasi iniziali. Le sensazioni più diffuse, comunque, sono dolore e bruciore di stomaco, quindi digestione difficile e sensazione di pienezza anche dopo un piccolo pasto. Con l’andare avanti della neoplasia possono poi palesarsi sangue nelle feci, calo di peso importante e difficoltà nella deglutizione.

Come avviene la diagnosi

Per diagnosticare un cancro allo stomaco si deve eseguire una gastroscopia. Una volta identificata la neoplasia, si esegue un’endoscopia, una TC addome e torace con mezzo di contrasto o una PET con 18 FDG per valutare la presenza di altre sedi del cancro, quindi metastasi linfonodali o a distanza e la precisa estensione della massa.

In base allo stadio della malattia, si capisce quale strada intraprendere per curare il cancro allo stomaco. Innanzitutto si valuta l’eventuale intervento chirurgico, finalizzato alla rimozione di una parte o di tutto lo stomaco, così da eliminare la massa. La chemioterapia, poi, può coadiuvare l’intervento o sostituirlo quando non è possibile procedere con la chirurgia.