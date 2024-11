Candeggina delicata, l’hai sempre messa nel posto SBAGLIATO | Solo così la lavatrice tornerà a vivere: gli idraulici ti odieranno a vita

Il modo per utilizzare al meglio la candeggina delicata è questo qui, finalmente la tua lavatrice ringrazierà.

Non serve solo per disinfettare i sanitari del bagno, o per igienizzare i pavimenti e le superfici di casa.

Usarla solo per lavare a mano i tuoi capi d’abbigliamento chiari sarebbe un vero peccato. Impara a usarla al meglio

Il suo potere è anche un altro. Scopri come usare la candeggina delicata nella lavatrice! Con questo trucchetto risparmierai una barca di soldi e anche tempo prezioso.

Ecco il vero utilizzo della candeggina delicata. Se l’hai utilizzata in altro modo allora hai sempre sbagliato.

Candeggina delicata, il vero utilizzo prezioso per i tuoi elettrodomestici

La candeggina delicata è uno di quegli ingredienti presente da sempre in ogni casa. Tutti ne hanno almeno un flacone nella dispensa, perché svolge un’azione igienizzante molto potente. Grazie al perossido d’idrogeno infatti, con la candeggina delicata si possono far sparire batteri e dunque anche cattivi odori. Inoltre si può utilizzare per pulire le piastrelle del bagno e della cucina e per disinfettare i pavimenti, sui quali ogni giorno vengono a contatto suole delle scarpe, e zampette di cani e gatti.

Non tutti sanno però che questo solvente si può rivelare anche un prezioso alleato nelle pulizie domestiche, grazie ad altri utilizzi meno conosciuti. Scopri come sfruttare l’azione della candeggina delicata quando usi la tua lavatrice.

L’utilizzo insolito che non conoscevi

La candeggina può essere utilizzata per pulire bidet e water ma va sempre risciacquata. Inoltre, la candeggina delicata può essere usata anche per smacchiare gli indumenti nel lavaggio a mano, ma non solo. Il suo potere smacchiante e sbiancante si può sfruttare anche se si sceglie di lavare i capi in lavatrice, risparmiando tempo, fatica e acqua. Aggiungendo la candeggina delicata al normale detersivo per indumenti infatti, e versandone un po’ nel vano apposito predisposto per i detersivi, si possono riuscire a eliminare in poco tempo anche le macchie più ostinate. In alternativa, la si può aggiungere anche direttamente nel cestello ma senza lasciare che agisca oltre 10 o 15 minuti al massimo. In questo caso è consigliato avviare subito il lavaggio in lavatrice.

Ricordati però che la candeggina delicata, pur essendo un alleato perfetto per le faccende domestiche, non ha potere detergente di per sé. In altre parole, disinfetta, sbianca e igienizza ma non pulisce. Per tale ragione va sempre aggiunta a del detersivo, sia che la si voglia usare per gli abiti, sia che la si voglia sfruttare per le superfici della casa.