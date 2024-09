Canepina, “Le Giornate della Castagna” per celebrare l’autunno: caldarroste gratuite per tutti

Ogni anno, durante il mese di ottobre, Canepina, piccolo borgo situato nel cuore della Tuscia Viterbese, si anima per celebrare una delle sue tradizioni più amate e attese: Le Giornate della Castagna. Giunta alla sua 42° edizione, questa manifestazione è diventata un appuntamento imperdibile non solo per gli abitanti locali, ma anche per i visitatori che accorrono da tutta la regione per immergersi in un’autentica festa d’autunno.

L’edizione del 2024 si terrà il 4, 12, 13, 19, 20, 26, 27 e 31 ottobre, e il 1 novembre, un lungo periodo durante il quale il paese si trasforma in un palcoscenico di eventi culturali, artistici e folkloristici.

Le caldarroste, simbolo della Festa

Protagonista indiscussa della manifestazione è la castagna, frutto simbolo di Canepina e dell’intero territorio viterbese. Durante le giornate della festa, l’aroma delle caldarroste invade le vie del borgo, dove vengono distribuite gratuitamente ai partecipanti. Questo gesto, ormai tradizione consolidata, incarna lo spirito di ospitalità e condivisione che caratterizza Canepina e i suoi abitanti.

L’atmosfera che si respira durante queste giornate è unica: la freschezza autunnale si mescola al calore del fuoco, creando un momento di convivialità che rappresenta il cuore pulsante della manifestazione.

Canepina, Caldarroste

Un Programma ricco di eventi: Cultura, Folklore e Musica

Le Giornate della Castagna non sono soltanto un’occasione per degustare le deliziose castagne locali, ma offrono anche un ricco programma di eventi culturali, folkloristici, artistici e musicali. Ogni sabato e domenica, il centro storico di Canepina si anima con spettacoli di musica dal vivo, sbandieratori, mostre artistiche e manifestazioni popolari che celebrano l’antica cultura del territorio.

Uno degli eventi più attesi è sicuramente il Palio degli Asini, che si svolgerà durante una delle domeniche della festa. Questa divertente competizione, che richiama la storica tradizione dei palii italiani, è un momento di gioia e partecipazione per grandi e piccoli.

Allo stesso modo, il Palio delle Botti, dove squadre locali si sfidano nel far rotolare grandi botti di legno lungo le vie del borgo, è un appuntamento che non manca di attirare l’attenzione del pubblico, garantendo spettacolo e divertimento.

Palio delle Botti

Le cantine e i sapori della Tradizione

Uno dei punti di forza della manifestazione è la possibilità di scoprire e gustare i piatti tipici della tradizione culinaria canepinese. Le cantine, situate nelle vie del paese, aprono le loro porte ai visitatori, offrendo un viaggio enogastronomico alla scoperta delle ricette più autentiche del territorio. Tra i piatti da non perdere ci sono i Maccaroni, noti anche come fieno Canepinese, e i Ceciliani, due specialità che incarnano la semplicità e il gusto della cucina locale.

Il piacere della buona tavola, unito alla convivialità delle cantine, rende queste giornate un’esperienza immersiva nel passato e nelle tradizioni di Canepina. I visitatori possono assaporare la genuinità dei prodotti locali in un contesto rustico e accogliente, mentre le vie del borgo si animano di sapori, odori e colori.

Cantine locali

Il borgo di Canepina: visite guidate gratuite e mercati

Durante le Giornate della Castagna, i visitatori avranno anche l’opportunità di esplorare il ricco patrimonio storico e culturale di Canepina grazie alle visite guidate gratuite. Il borgo, con le sue antiche vie, i monumenti e le chiese, offre uno spaccato della storia della Tuscia, permettendo ai turisti di immergersi nella bellezza e nell’autenticità del luogo.

Inoltre, per tutta la durata della manifestazione, una grande fiera mercato si snoderà per le vie del paese, con stand di ogni genere. Qui sarà possibile acquistare prodotti artigianali, specialità locali e tanto altro, rendendo l’esperienza della festa ancora più completa e coinvolgente.

Un momento unico per celebrare l’autunno

Le Giornate della Castagna di Canepina rappresentano un momento unico per celebrare l’autunno nella Tuscia Viterbese. La 42° edizione, che si terrà nei giorni 4, 12, 13, 19, 20, 26, 27 e 31 ottobre, e il 1 novembre 2024, promette di essere un’edizione ricca di eventi e di momenti indimenticabili.

Tra folklore, musica, cultura e gastronomia, questa manifestazione continua a richiamare visitatori di ogni età, unendo tradizione e modernità in un connubio perfetto. Non resta che prepararsi a gustare le caldarroste, esplorare le cantine e lasciarsi trasportare dall’atmosfera magica di Canepina.

Palio degli asini

Programma delle “Giornate della Castagna”

Venerdì 4 ottobre

Ore 20.30

Cena della solidarietà “Viterbo con Amore” organizzata dal Comitato Santa Corona 2024-2025 presso la cantina di Santa Corona e presentazione alla stampa della 42° edizione delle “Giornate della Castagna” di Canepina.

Sabato 5 ottobre

Ore 17.00

Presso il chiostro del Museo delle Tradizioni Popolari di Canepina inaugurazione della mostra: “Manufatti di Canapa, arte e passione”.

Sabato 12 ottobre

Ore 13.00

Apertura delle caratteristiche cantine con degustazione dei piatti tipici canepinesi.

Ore 14.30

Sfilata del “Corteo Storico della città di Gallese” accompagnato dalle “Sbandieratrici e Gruppo Storico Musicale Città di Viterbo” con spettacolo finale in Piazza Garibaldi.

Ore 16.00

Presso località Casalino inaugurazione “Caettero e bbombe”, mostra fotografica su ciò che resta, sui ricordi e le emozioni 80 anni dopo il bombardamento su Canepina. Autori: Felice Fiorentini, Riccardo Santarelli, Nadia Silvestri, Ernesto Spaziani, musica di Pino Palazzolo.

Ore 18.00

Sfilata del “Corteo Storico della città di Gallese” accompagnato dalle “Sbandieratrici e Gruppo Storico Musicale Città di Viterbo” con spettacolo finale in Piazza Garibaldi.

N.B. LE MOSTRE RIMARANNO APERTE DURANTE TUTTO IL PERIODO DELLA FESTA

Ore 20.00

Apertura delle caratteristiche cantine con degustazione dei piatti tipici canepinesi.

Ore 22.00

“SIMONE SARTINI” in concerto presso Piazzale Caduti e Dispersi.

Ore 22.00

“TRIO D’AUTORE” in concerto presso lo stand dei Giovani Canepinesi, in via XX Settembre.

Domenica 13 ottobre

Ore 10.00

Piazza Garibaldi. Apertura stand della Pro loco con vendita di prodotti tipici locali.

Ore 10.30

Visite guidate al centro storico di Canepina. I gruppi si formeranno presso lo stand della Pro Loco.

Ore 12.00

Benedizione del Palio realizzato da Pietro Minella in Piazza Garibaldi.

Sfilata degli Sbandieratori di Orvieto e spettacolo in piazza Garibaldi.

Ore 13.00

Apertura delle caratteristiche cantine con degustazione dei piatti tipici canepinesi.

Ore 15.00

Inaugurazione della 42° edizione delle “Giornate della Castagna” di Canepina.

Inaugurazione della XX edizione della “Strada dei Sapori”, percorso enogastronomico presso la via Porta Piagge, dedicato alla promozione e degustazione della specialità della Tuscia, con la presenza degli Sbandieratori di Orvieto e del “Corteo Storico dell’Associazione Borgiana con musici Duca Valentino” che sfileranno per le vie del paese con conclusione in Piazza Garibaldi.

Ore 16.00

Spettacolo degli “Sbandieratori della città di Orvieto” in piazza Garibaldi.

Ore 17.00

Piazza Garibaldi: spettacolo musicale con “IVAN PAGANI BAND”.

Distribuzione gratuita delle caldarroste

Ore 20.00

Apertura delle caratteristiche cantine con degustazione dei piatti tipici canepinesi.

SABATO 19 OTTOBRE

Ore 9.30

Trekking: “Alla ricerca del Pozzo del Trasoro”, ritrovo e partenza presso Piazza Garibaldi.

Ore 13.00

Apertura delle caratteristiche cantine con degustazione dei piatti tipici canepinesi.

Ore 14.30

Sfilata delle “Sbandieratrici e Gruppo Storico Musicale Città di Viterbo” con spettacolo finale in Piazza Garibaldi.

Ore 16.00

Presso il Chiostro del Museo delle Tradizioni Popolari inaugurazione della mostra micologica allestita dall’Associazione Micologica Ecologica Viterbese.

Ore 18.00

Sfilata delle “Sbandieratrici e Gruppo Storico Musicale Città di Viterbo” con spettacolo finale in Piazza Garibaldi.

Ore 20.00

Apertura delle caratteristiche cantine con degustazione dei piatti tipici canepinesi.

Ore 22.00

Presso Piazza Garibaldi VINCENZO BENCINI in concerto.

Ore 24

Dj set con DJ MILO.

DOMENICA 20 OTTOBRE

Ore 10.00

Piazza Garibaldi. Apertura stand della Pro loco con vendita di prodotti tipici locali.

Ore 10.30

Visite guidate al centro storico di Canepina. I gruppi si formeranno presso lo stand della Pro Loco.

Ore 13.00

Apertura delle caratteristiche cantine con degustazione dei piatti tipici canepinesi.

Ore 15.30

Via Roma: Raduno equestre “32° Palio degli Asini”. Passeggiata folcloristica in rievocazione del trasporto delle castagne con accompagnamento della “Fanfara Bersaglieri in congedo città di Viterbo”, diretta dal capo fanfara Maurizio Severini. Cantina detentrice palio anno 2023 : “AVIS”

Ore 16.30

Per le vie del paese Sfilata “Fanfara Bersaglieri in congedo citta di Viterbo”, diretta dal capo fanfara Maurizio Severini.

Ore 17.00

Piazza Garibaldi Spettacolo musicale: “ORCHESTRA MERAVIGLIA”.

Distribuzione gratuita delle caldarroste

Ore 20.00

Apertura delle caratteristiche cantine con degustazione dei piatti tipici canepinesi.

SABATO 26 OTTOBRE

Ore 13.00

Apertura delle caratteristiche cantine con degustazione dei piatti tipici canepinesi.

Ore 14.30

Sfilata degli “Sbandieratori e musici Santa Rosa Da Viterbo” con spettacolo finale in Piazza Garibaldi.

Ore 17.00

Presso il salone del IV Stato, all’interno del museo delle tradizioni popolari presentazione del libro “L’uomo e l’Animale” (Atti del convegno Canepina 2023).

Ore 18.30

Sfilata delle “Sbandieratrici e Gruppo Storico Musicale Città di Viterbo” con spettacolo finale in Piazza Garibaldi.

Ore 20.00

Apertura delle caratteristiche cantine con degustazione dei piatti tipici canepinesi.

Ore 22.00

“COSTA VOLPARA” in concerto presso Piazzale Caduti e Dispersi.

Ore 22.00

“SBRONZI DI RIACE” in concerto in via XX Settembre.

DOMENICA 27 OTTOBRE

Ore 10.00

Piazza Garibaldi. Apertura stand della Pro loco con vendita di prodotti tipici locali.

Ore 10.00

Camminata con Jill Cooper tra le vie del paese e masterclass di super jump alle ore 12.00. Per info 3885876813

Ore 10.30

Visite guidate al centro storico di Canepina. I gruppi si formeranno presso lo stand della Pro loco.

Ore 13.00

Apertura delle caratteristiche cantine con degustazione dei piatti tipici canepinesi.

Ore 15.00

“PALIO DELLE BOTTI”: gara folcloristica tra le cantine di Canepina, con partenza da via Roma accompagnata dalla “Sbandata di Chia”.

Ore 16.00

Spettacolo della “Sbandata di Chia” per le vie del paese.

Ore 17.00

Piazza Garibaldi Spettacolo musicale di “PIERO e ANISIA”.

Distribuzione gratuita delle caldarroste

Ore 20.00

Apertura delle caratteristiche cantine con degustazione dei piatti tipici canepinesi.

GIOVEDI’ 31 OTTOBRE

Ore 20.30

Serata di Halloween: presso tutte le cantine si terrà una cena di beneficenza

VENDERI’ 01 NOVEMBRE

Ore 10.00

Piazza Garibaldi. Apertura stand della Pro loco con vendita di prodotti tipici locali.

Ore 10.30

Visite guidate al centro storico di Canepina. I gruppi si formeranno presso lo stand della Pro loco.

Ore 13.00

Apertura delle caratteristiche cantine con degustazione dei piatti tipici canepinesi.

Ore 15.00

Sfilata del gruppo “Sbandieratori e musici della Nobile Contrada Trinità” di Soriano nel Cimino e spettacolo in piazza Garibaldi,

Ore 16.30

Piazza Garibaldi: intrattenimento musicale con il Maestro Pirroni e la sua fisarmonica.

Distribuzione gratuita di caldarroste

Ore 20.00

Apertura delle caratteristiche cantine con degustazione dei piatti tipici canepinesi.

Note

Durante tutte le Giornate della Castagna sarà aperto il “Museo delle Tradizioni Popolari” e si potranno degustare i piatti tipici canepinesi presso le caratteristiche cantine dislocate per le vie del paese.

Per le tre domeniche della sagra sarà presente una Grande Fiera Mercato e la caratteristica Strada dei “Saperi e Sapori”.

Informazioni presso lo stand ProLoco in Piazza Garibaldi.

Sarà garantito servizio di bus navetta gratuito dalla zona artigianale (Loc. Cornacchiola) all’inizio del paese dalle ore 11 alle ore 20.