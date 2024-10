Cani e gatti, i tuoi animali possono vivere oltre 50 anni | La scienza ce l’ha fatta: staranno con te tutta la vita

Puoi avere la possibilità di allungare la vita dei tuoi animali domestici grazie a questa importante svolta che arriva dalla scienza.

Chi possiede un cane o un gatto sa bene cosa vuol dire affrontare la loro perdita. A questi eventi non si è mai pronti soprattutto quando di colpo viene a mancare il loro grande affetto.

Gli amici a quattro zampe, diventano a tutti gli effetti un parte integrante della nostra vita, sono per noi molto di più di un semplice animale domestico.

Proprio per la loro importanza e per il grande legame che si viene a creare, sarebbe bellissimo poter allungare la loro vita e goderceli un po’ di più.

E’ proprio in merito alla loro longevità che ora il desiderio di tenerli più tempo con noi, non è più solo un sogno ma può diventare realtà ed è tutto merito della scienza.

Vorresti avere il tuo cane o gatto più tempo con te? Da oggi si può

Il sogno di poter riabbracciare il tuo cane anche solo per un secondo, poter sentire ancora una volta il suo pelo morbido e giocare con lui come facevi un tempo, può davvero avverarsi. La scienza ha fatto davvero passi da gigante e questa volta è riuscita ad ottenere importanti risultati anche per far tornare in vita i nostri amici a quattro zampe. A dare un contributo decisivo su questa possibilità è stata Gemini Genetics, un’azienda pionieristica con sede nello Shropshire, nel Regno Unito, è specializzata nella clonazione di animali domestici.

Si tratta di un processo complesso ma allo stesso tempo affascinante che permette di creare una copia geneticamente identica dell’animale defunto, offrendo così ai proprietari la possibilità di riviverlo in qualche modo attraverso questo compagno che che porta con sé la sua eredità genetica. Sul tema si è espressa la responsabile del laboratorio di Gemini Genetics Lucy Morgan, che come riportato sul Fattoquotidiano.it, ha dichiarato: “Sappiamo quanto sia devastante perdere un animale domestico. Il legame che si crea è unico e insostituibile. Con la clonazione, offriamo la possibilità di mantenere vivo questo legame, di avere di nuovo accanto una creatura che condivide il patrimonio genetico del proprio amico perduto“.

Se hai perso un animale domestico lo potrai riportare in vita così

Andando nel dettaglio della clonazione, questo processo sembra proprio che riesca a sfidare le leggi della natura. Ma in che modo tutto è possibile? Entro cinque giorni dal decesso dell’animale, veterinari specializzati prelevano campioni di tessuto, che vengono immediatamente inviati al laboratorio di Gemini Genetics. Qui, il DNA viene estratto dalle cellule e conservato criogenicamente in azoto liquido, pronto per essere utilizzato nel processo di clonazione.

Chiaramente essendo un processo molto complesso, oltre che esclusivo, richiede un’elevata competenza scientifica, pertanto il suo costo è molto alto. Si parte si parte da 45.000 euro per la clonazione di un gatto, fino ad arrivare a 70.000 euro per un cane.