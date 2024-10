Canone Rai, da oggi non si paga più: spunta la notizia attesa da anni | È tutto scritto nella Legge

Preparati a dire addio al Canone Rai e all’addebito in bolletta: ecco la grandiosa novità appena annunciata.

Dopo decenni, la tassa imposta sul possesso dei televisori e degli apparecchi atti a ricevere le trasmissioni tv sta per sparire per sempre.

Finalmente la bella notizia che la maggior parte degli italiani aspettava da tempo è arrivata, basta pagare per vedere la televisione.

L’imposta associata al servizio pubblico che tutti i cittadini residenti nel Bel Paese sono tenuti a versare ha subito una modifica sostanziale: ecco di che cosa si tratta.

Canone Rai, la bella notizia che farà felici tutti i cittadini italiani

Il canone Rai è un’imposta che ha caratterizzato per decenni la vita dei cittadini residenti in Italia. Si tratta infatti di una tassa introdotta per la prima volta nel Bel Paese tramite il regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880. Da allora i contribuenti italiani non hanno mai smesso di pagare il Canone Rai.

In sostanza la tassa è imposta sul possesso di televisori e apparecchi atti a ricevere radioaudizioni e tutti coloro che hanno in casa una tv sono tenuti al pagamento, perché usufruiscono del servizio pubblico Rai. Il canone viene unito in genere alla bolletta dell’energia elettrica ma c’è una grande novità. Oltre a essere stato ridotto di venti euro all’anno, ora sarà possibile ottenere l‘esonero totale dal pagamento. Verifica subito se sei tra i fortunati che potranno cominciare a risparmiare.

Chi ha diritto all’esonero dal pagamento dell’imposta

Se sei un cittadino intestatario di un’utenza della corrente elettrica ma che non detiene alcun televisore puoi chiedere l’esonero e non pagare più il Canone Rai. L’esenzione è valida anche per i cittadini che hanno compiuto 75 anni e che hanno un reddito non superiore a 8000 euro. Inoltre possono essere esentati dal pagamento dell’imposta i militari italiani e stranieri. Per poter interrompere il pagamento del Canone Rai però occorre presentare un’apposita domanda di esonero.

I militari dovranno inoltrare la loro richiesta inoltrando il modello di dichiarazione sostitutiva e un documento di riconoscimento, all’indirizzo Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 – 10121 Torino.

I cittadini che non detengono televisori possono chiedere l’esenzione inviando il modello all’indirizzo appena indicato oppure tramite posta elettronica certificata all’indirizzo cp22.canonetv@postacertificata.rai.it, attraverso la App dell’Agenzia delle Entrate oppure tramite i Caf.

Nel caso dei cittadini ultrasettantacinquenni l’agevolazione spetta per l’intero anno se il compimento del 75° anno è avvenuto entro il 31 gennaio dell’anno stesso. Spetta invece solo per il secondo semestre se il compimento del 75° anno è avvenuto dal 1° febbraio al 31 luglio. In questo caso si potranno utilizzare tutti i canali già indicati e anche gli sportelli fisici degli uffici dell’Agenzia delle Entrata.

Visitando il sito https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/aree-tematiche/canone-tv/casi-di-esonero è possibile scaricare i diversi modelli da presentare a seconda del proprio caso di esonero.