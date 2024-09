Canone Rai, pagarlo non è più obbligatorio | Ti basta solo un requisito: esenzione totale per milioni di italiani

Il canone RAI è uno dei tributi allo Stato che i cittadini considerano più dannosi e soprattutto inutili. Molti però ne saranno esentati

Da molti anni il canone RAI è considerato un balzello inutile, fastidioso e per certi aspetti anche obsoleto. In effetti non si tratta di una considerazione del tutto campata in aria: il canone è stato di vitale importanza fino a quando la TV del servizio pubblico ha rivestito il ruolo di unico soggetto presente sul mercato televisivo.

Dal momento in cui con l’apertura del mercato stesso nuovi competitors hanno preso piede conquistando una fetta della ‘torta’ del mercato stesso, il principio che ha ispirato il versamento del canone RAI è gradualmente venuto meno.

Non è un caso in effetti che negli ultimi tempi i governi che si sono succeduti a Palazzo Chigi hanno preso in considerazione la possibilità di renderlo sempre meno rilevante per i bilanci delle famiglie italiane. Qualcuno vorrebbe addirittura eliminarlo, ma allo stato attuale non è un’ipotesi fattibile.

Esistono però alcune categorie di cittadini del tutto esentate dal pagamento del canone RAI. Non tutti ne sono a conoscenza, ma in effetti è sufficiente informarsi consultando le fonti istituzionali per avere contezza di questa incontrovertibile realtà.

Canone RAI, non si deve più versare: molti cittadini esultano

Non si tratta di opzioni più o meno ancora da concretizzare, ma di uno scenario già ampiamente consolidato. Con l’ingresso sul mercato di Mediaset, LA7 e ora anche il gruppo Discovery sembra quanto meno obsoleto il versamento di un contributo da destinare all’azienda di Viale Mazzini.

Per questo motivo è lecito che le categorie di cittadini esentate dal versare il canone RAI siano soddisfatte del mancato pagamento di una delle tasse più antiche del nostro Paese. Vediamo nei dettagli di chi si tratta.

Canone RAI, questi cittadini non devono più pagarlo: ora è ufficiale

Dunque, ad essere esonerati dal pagamento del canone RAI sono tutti coloro che abbiano raggiunto e superato i 75 anni di età e che possiedano un reddito non superiore a determinate soglie. Altri cittadini che possono permettersi di non pagare il canone RAI sono i diplomatici e militari stranieri e coloro che non hanno in casa un apparecchio televisivo.

Per quanto riguarda tutti gli altri non ci sono ancora alternative: il canone all’emittente di Stato va versato senza se e senza ma. Ci vorrà del tempo prima che il beneficio sia esteso ad altri cittadini: per ora non resta che pagare.