Canone Rai, per milioni di persone è il giorno della liberazione | Ecco chi può smettere di pagarlo

Finalmente tantissimi cittadini potranno smettere di pagare il Canone Rai: verifica se anche tu sei uno dei fortunati.

Ormai è ufficiale: è arrivata la bella notizia per milioni di italiani che potranno ottenere l’esenzione e non dovranno più sborsare denaro per il servizio televisivo pubblico.

La tassa imposta, tanti anni fa, a tutti coloro che risiedono sul territorio italiano e che possiedono un televisore, a distanza di tanto tempo, ha subito una modifica radicale.

Molti contribuenti stanno già facendo i salti di gioia. Se hai questi requisiti preparati a risparmiare tantissimi soldi, le bollette saranno meno salate di quelle degli anni passati.

Canone Rai, la bella notizia per milioni di italiani

Il Canone Rai è una tassa che è stata introdotta dal governo con il R.D.L. del 21 febbraio 1938, n. 246. Successivamente il decreto è stato convertito in Legge, il 4 giugno 1938. La Legge numero 880, ancora oggi in vigore, impone a tutti i cittadini intestatari di utenza elettrica residenziale, che detengono un televisore, il pagamento di un’imposta, che viene aggiunta alla bolletta dell’energia elettrica. L’imposta è dovuta per il servizio pubblico televisivo, per tanto si parla abitualmente di Canone Rai.

Per fortuna però, a partire dallo scorso anno, è stata introdotta una misura di natura fiscale, che prevede l’esonero del 100% del pagamento del Canone Rai e che è riservata ad alcune specifiche categorie di cittadini italiani. Vediamo più nello specifico chi potrà beneficiare dell’iniziativa statale.

L’esenzione completa dal pagamento della tassa imposta per il servizio pubblico nazionale

I cittadini intestatari di un’utenza elettrica residenziale che non detengono la tv, i cittadini che hanno compiuto 75 anni e che hanno un reddito annuo proprio e del coniuge non superiore complessivamente a 8.000 euro e senza conviventi titolari di un reddito proprio, eccetto collaboratori domestici, colf e badanti, e i diplomatici e militari stranieri e italiani possono chiedere l’esonero. Chi è in possesso di tali requisiti può evitare il pagamento del Canone Rai. Per presentare la domanda occorre collegarsi al sito web ufficiale dell’agenzia delle Entrate. Dal link www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/aree-tematiche/canone-tv/casi-di-esonero, è necessario scaricare il modulo relativo alla propria posizione, scegliendo tra i tre disponibili, ovvero militari, ultrasettantacinquenni, o cittadini che non possiedono la tv.

Dopo aver compilato il modello, occorre presentarlo allo sportello dell’Agenzia delle Entrate oppure inoltrarlo tramite pec, all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata cp22.canonetv@postacertificata.rai.it. In alternativa, il modulo con la richiesta dell’esonero dalla tassa può anche essere spedito tramite raccomandata, senza busta, all’indirizzo Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 – 10121 Torino, unitamente alla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.