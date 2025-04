Canterano, Festa del Cioccolato dal 31 maggio al 2 giugno 2025

Canterano accoglie i sensi: sapori audaci, profumi di montagna e il calore di un borgo autentico

A Canterano (Rm), piccolo gioiello incastonato tra le vette dell’Appennino laziale, l’aria profuma di storie antiche e qualcosa di nuovo: cacao tostato, cipolle caramellate, aromi di erbe selvatiche. È la vigilia di “Cioccolato in Quota”, la Festa del Cioccolato che si terrà dal 31 maggio al 2 giugno 2025, e tutto è pronto per accogliere chi è in cerca di un’esperienza fuori dal comune. Non solo una sagra, ma un piccolo grande festival dei sensi, dove il cioccolato non è un semplice dessert, ma il filo conduttore di un racconto culinario audace e, in certi passaggi, sorprendente.

Canterano non è un luogo da cartolina: è vivo, verace, con la sua pietra viva a raccontare secoli, le salite che si arrampicano tra le case, i tetti affacciati sulla Valle dell’Aniene come finestre aperte sull’immensità. A poco più di un’ora da Roma, questo borgo sembra appartenere a un altro tempo, e forse è proprio per questo che riesce a offrire un’esperienza tanto intensa.

Il menù che non ti aspetti: il cacao si fa protagonista

C’è una cura quasi maniacale nella progettazione del percorso gastronomico di “Cioccolato in Quota”. Ogni piatto è pensato come un incontro tra la tradizione contadina del territorio e la voglia di giocare con un ingrediente che, nelle mani giuste, sa trasformarsi in chiave narrativa. Il cacao, qui, è molto più di un tocco esotico: è un ponte sensoriale tra dolce e salato, tra presente e passato.

L’antipasto apre le danze con una tortina al cacao con cipolla rossa e asparagi, un piatto dove la dolcezza naturale degli ingredienti vegetali si esalta nella morbidezza del cacao. Si passa poi a primi piatti che rompono gli schemi: la Lasagna Veggy Fumé, con ragù vegetale e scamorza affumicata, lascia spazio alle Fregnacce Cantorianum al cacao, versione rivisitata di un classico locale. Qui il cacao è come una spezia: discreto ma essenziale, complice silenzioso del sapore.

Il secondo è una sfida vinta con eleganza: Stracotto di manzo al cioccolato, cotto lentamente e profumato con cardamomo e uvetta. A lato, patate pestate come vuole la tradizione locale, condite solo con olio extravergine e un pizzico di sale: semplicità che bilancia l’intensità del piatto principale.

E poi arriva il dolce, che in un evento dedicato al cioccolato è tutt’altro che una formalità. Una mousse di cioccolato e lampone, un maritozzo al cacao con panna ai frutti di bosco e, per chi ama l’aperitivo, un’inattesa selezione di fritti con note di cacao: barchetta di patate, mini arancino con pancetta e cioccolato, frittatina cacio e pepe. La creatività si mette al servizio del palato, ma sempre con una certa umiltà: ogni sapore vuole raccontare qualcosa, non solo stupire.

Esperienze per ogni età: laboratori, musica e convivialità

Ma “Cioccolato in Quota” non si ferma alla tavola. Il cuore pulsante dell’evento è la comunità, che si apre a visitatori e curiosi con genuinità. Per i bambini è previsto un laboratorio interattivo con maestri cioccolatai, che unisce gioco e scoperta, mentre per gli adulti c’è l’Aperitime con DJ set, dove musica e panorama si fondono in un’esperienza rilassata, quasi sospesa nel tempo.

La cucina centrale, organizzata con un sistema a doppio percorso, garantisce fluidità anche nei momenti più affollati, perché qui il piacere della scoperta non deve mai essere frenato dall’attesa.

Durante le tre giornate, musica dal vivo, animazione e momenti conviviali faranno da sfondo a una festa che ha il sapore delle cose semplici fatte con amore. Chi arriva a Canterano lo capisce subito: questo è un luogo che non si accontenta di apparire, ma desidera accogliere davvero.

Una fuga sensoriale tra montagne, cioccolato e storie locali

Canterano sa affascinare chi sa guardare. Il borgo si lascia esplorare lentamente, camminando tra vicoli che raccontano vite vissute, pietre che hanno visto passare generazioni, balconi affacciati sul silenzio e sull’infinito. Durante “Cioccolato in Quota”, questi spazi diventano parte integrante dell’esperienza, come se ogni strada, ogni piazza, fosse una portata del menù.

Chi cerca un weekend diverso, dove il gusto incontra la natura e l’atmosfera di un tempo, troverà qui una destinazione perfetta. Il cioccolato è solo il pretesto: ciò che resta è il calore, l’accoglienza, l’arte del vivere bene. E una voglia, forte, di tornare.

