Cantina di “Alfredo alla Scrofa”: il vino come chiave per riscoprire la Roma nascosta

Un nuovo spazio sotto uno dei ristoranti più iconici della città

Nel pieno centro storico di Roma, all’interno di uno dei locali più conosciuti al mondo per la sua storia gastronomica, Alfredo alla Scrofa, prende vita un progetto che unisce passato archeologico ed eccellenza enologica: la Cantina di Alfredo, recentemente restituita alla città dopo un lungo lavoro di ristrutturazione. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Sotto le sale dove sono nate le celebri fettuccine, si apre oggi un ambiente completamente rinnovato, frutto di quattro anni di interventi mirati non solo al recupero architettonico, ma anche alla costruzione di un nuovo format esperienziale dedicato alla cultura del vino.

Un progetto che valorizza la stratificazione della città

Il lavoro condotto sotto il ristorante non ha seguito logiche scenografiche, ma ha rispettato l’identità profonda del luogo. Le antiche cantine di epoca romana, già utilizzate in passato per la conservazione e il servizio del vino, sono oggi spazi vivi, fruibili, pensati per ospitare eventi, degustazioni guidate, incontri con produttori, buyer, sommelier ed enoturisti.

L’architetto Stefano Rosini, che ha curato il progetto, ha scelto di mantenere e valorizzare le finiture murarie originarie, trasformando ogni dettaglio in parte integrante del racconto. Non un recupero nostalgico, ma un’operazione culturale che restituisce una funzione attuale a uno spazio carico di storia.

Oltre 500 etichette per raccontare il vino italiano e internazionale

La proposta enologica è stata sviluppata con cura maniacale da Marco Zambardi e Alessandro Novelli, Head Sommelier della casa. Più di 500 etichette, selezionate tra grandi classici e nuove scoperte, costruiscono un’offerta pensata per esperti del settore, wine lovers e operatori. Ogni vino è collocato in un percorso narrativo, scelto per raccontare territori, vitigni, annate e storie umane. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

La degustazione qui non è mai una mera esperienza tecnica, ma un modo per conoscere la relazione tra Roma e il vino attraverso secoli di storia. Lo spazio può accogliere sia sessioni di assaggio private, riservate a clienti selezionati, che eventi divulgativi aperti al pubblico, trasformando il vino in veicolo culturale. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Dalla cucina al calice: un progetto coerente con la filosofia del ristorante

“La cantina è un’estensione naturale del nostro racconto”, spiega Mario Mozzetti, Master Mantecatore e proprietario di Alfredo alla Scrofa. “Abbiamo costruito un luogo che dialoga con la Roma più autentica, raccontando la città attraverso ciò che è sempre stata: un crocevia di culture, di sapori, di ospitalità”.

Lo conferma anche il direttore Carlo Paragona, per il quale questo spazio rappresenta “il completamento di un lavoro che punta alla valorizzazione totale del ristorante, non solo come luogo del cibo, ma come punto di riferimento culturale nel panorama romano”.

L’obiettivo è chiaro: non separare il vino dalla cucina, ma renderlo parte integrante dell’esperienza. Le cantine, in questo senso, diventano un secondo cuore pulsante del ristorante, dove si respira la stessa attenzione al dettaglio, alla materia prima e alla narrazione.

Un’esperienza pensata anche per il pubblico internazionale

Alfredo alla Scrofa è da sempre un ristorante frequentato da un pubblico internazionale. La nuova cantina si inserisce in questa vocazione globale, con l’ambizione di diventare una tappa irrinunciabile per chi vuole esplorare Roma attraverso il gusto e la storia.

Il vino, in questa visione, è più di un prodotto: è testimone di civiltà, di abitudini condivise, di paesaggi umani. Offrire la possibilità di degustarlo in un luogo così carico di significato – a pochi metri da monumenti come il Pantheon e Piazza Navona – rappresenta un valore aggiunto non solo per l’enogastronomia romana, ma per l’identità culturale della città.

Un modello di ospitalità che guarda avanti

La Cantina di Alfredo alla Scrofa si presenta oggi come un modello di integrazione tra tradizione e contemporaneità. In un momento in cui la ristorazione d’eccellenza è sempre più chiamata a definire nuove forme di esperienza, questo progetto risponde con un linguaggio sobrio, curato, rispettoso della storia ma aperto all’innovazione.

Uno spazio dove nulla è lasciato al caso, ma tutto contribuisce a costruire una proposta coerente, accessibile e fortemente identitaria. Una testimonianza concreta di come anche nel cuore di una città millenaria ci sia ancora spazio per nuove storie da raccontare – e da degustare.

© Riproduzione riservata