Cantina Leonardo Manetti a Greve in Chianti: il cuore del Chianti Classico

L’eccellenza del Chianti Classico nasce da un territorio unico e da una tradizione che si tramanda di generazione in generazione. La Cantina Leonardo Manetti, situata a Greve in Chianti, rappresenta un esempio autentico di come clima, suolo e passione possano dare vita a vini rossi strutturati ed eleganti, apprezzati a livello internazionale. Il segreto è custodito tra le colline toscane, dove la viticoltura è un’arte che segue i ritmi della natura e che unisce esperienza e modernità.

Il territorio di Greve in Chianti: un microclima perfetto per il vino

Il Chianti Classico è un territorio che offre condizioni straordinarie per la viticoltura. Le altitudini variabili tra i 250 e i 700 metri, l’esposizione dei vigneti e il clima continentale, con estati calde e inverni rigidi, creano l’habitat ideale per la maturazione delle uve. A questo si aggiunge la ricchezza e la diversità dei suoli, che spaziano dal calcare all’argilla fino alle arenarie.

Ogni parcella di vigneto, lavorata più volte durante l’anno secondo pratiche tradizionali, contribuisce a conferire sfumature particolari al vino finale. La Cantina Leonardo Manetti valorizza questa varietà adottando una forma di allevamento delle viti che deriva dal guyot classico, conosciuta come “archetto toscano”, tipica della regione.

Vendemmia manuale e selezione delle uve: il primo passo verso l’eccellenza

La vendemmia, che si svolge tra metà settembre e metà ottobre, rappresenta il momento cruciale dell'anno. A seconda delle condizioni meteorologiche e della maturazione delle uve, la raccolta avviene in tempi differenziati. Nella cantina Manetti tutto il processo è eseguito manualmente: i grappoli vengono selezionati uno a uno, garantendo così che solo le uve migliori arrivino in vinificazione.

Questa cura artigianale, che può sembrare anacronistica in un’epoca di macchinari automatizzati, è invece la garanzia di qualità che permette di preservare le caratteristiche uniche del Sangiovese e degli altri vitigni coltivati.

Fermentazione e vinificazione: quando la scienza incontra la tradizione

Dopo la diraspatura e la pigiatura, il mosto ottenuto viene trasferito nei vasi vinari dove avviene la fermentazione alcolica a temperatura controllata. La macerazione, che dura circa due settimane, è una fase determinante: le bucce restano a contatto con la polpa e cedono colore, polifenoli e aromi.

Per arricchire ulteriormente la struttura del vino, vengono effettuati i rimontaggi, un’operazione che permette al mosto di scorrere e rimescolarsi, favorendo l’estrazione delle sostanze aromatiche. Una volta conclusa la fermentazione, si passa alla svinatura, separando il vino dalle vinacce. Segue la fermentazione malolattica, che ammorbidisce i tannini e stabilizza il prodotto, preparandolo al lungo percorso di affinamento.

Il Chianti Classico Gallo Nero: identità e riconoscibilità

Il marchio del Gallo Nero, simbolo storico del Consorzio del Chianti Classico, è garanzia di qualità e riconoscibilità a livello mondiale. I vini della Cantina Leonardo Manetti si inseriscono a pieno titolo in questa tradizione, grazie soprattutto al Sangiovese, vitigno principe della zona.

I rossi che nascono a Greve in Chianti si distinguono per il loro colore rubino intenso, che con il tempo tende al granato, e per il bouquet di profumi persistenti che uniscono note floreali di mammole e frutti rossi. Al palato il vino è armonico, asciutto, con tannini presenti ma destinati ad ammorbidirsi con l'invecchiamento. L'equilibrio tra freschezza e struttura li rende adatti tanto al consumo giovane quanto a un lungo affinamento.

Leonardo Manetti: il contadino poeta del Chianti

La storia della cantina è indissolubilmente legata al suo fondatore. Leonardo Manetti, laureato in Viticoltura ed Enologia nel 2007, ha dato vita alla propria azienda agricola nel 2009, dopo aver fatto esperienza nell’azienda di famiglia. La sua scelta di vita non è stata casuale: cresciuto tra i vigneti del nonno Nello e della nonna Annita, ha deciso di portare avanti una tradizione che affonda le radici nel 1963, anno in cui la famiglia avviò la storica Azienda Agricola Sagrona.

Quando Sagrona ha chiuso i battenti nel 2016, Leonardo aveva già intrapreso la sua strada: fare il contadino per vocazione, inseguendo un sogno fatto di valori semplici, genuini e radicati nella terra. La sua è una visione che unisce agricoltura e poesia. Già da adolescente ha iniziato a scrivere versi, una passione che negli anni è diventata parte integrante della sua identità.

Oggi Leonardo si definisce un “contadino poeta”, capace di raccontare con parole e vino lo stesso messaggio: l’amore per la terra, il rispetto per le tradizioni e la ricerca della bellezza in ogni gesto quotidiano. Una filosofia che traspare sia nei suoi vini che nei suoi componimenti, rendendolo una figura unica nel panorama enologico toscano.

Abbinamenti gastronomici: dal cuore della Toscana alle cucine del mondo

Il Chianti Classico della Cantina Leonardo Manetti è un vino versatile, capace di esaltare i piatti della tradizione toscana ma anche di adattarsi a cucine internazionali. Perfetto con i crostini neri ai fegatini, con primi piatti ricchi e saporiti, carni rosse alla griglia e selvaggina, accompagna con naturalezza anche formaggi stagionati come il pecorino.

Negli ultimi anni, grazie alla sua armonia e al suo carattere elegante, il vino di Greve in Chianti è stato sempre più apprezzato anche fuori dall’Italia, trovando spazio nei menu di ristoranti di prestigio in Europa, negli Stati Uniti e in Asia.

La filosofia della cantina

Il lavoro di Leonardo Manetti e della sua cantina non si limita a produrre vino, ma rappresenta una vera e propria filosofia di vita. Salvaguardare il territorio, rispettare i ritmi della natura e custodire le tecniche tradizionali significa proiettarsi nel futuro senza dimenticare il passato.

Le pratiche sostenibili, la riduzione degli interventi chimici e l’attenzione all’ambiente sono ormai parte integrante del percorso produttivo. In un contesto globale in cui i consumatori sono sempre più attenti alla qualità e alla tracciabilità, la cantina si posiziona come un esempio virtuoso di come tradizione e innovazione possano convivere e arricchirsi a vicenda.

Leonardo Manetti