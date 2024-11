Caos al Grande Fratello, televoto farlocco? | L’hanno chiamata con urgenza nel confessionale: non era mai accaduto in passato

Nuove polemiche al Grande Fratello. Nel mirino di spettatori e social è finito anche il televoto sulla cui credibilità aumentano i sospetti

Le polemiche e le accuse, in particolare quelle rivolte alla produzione dello storico reality, sono da sempre il sale del ‘Grande Fratello‘. Senza i dibattiti accesi e le discussioni alimentate dai social l’interesse del pubblico, almeno in parte, rischierebbe di spegnersi.

Questa diciottesima edizione non costituisce in tal senso un’eccezione alla regola. Anzi, all’interno della Casa più spiata d’Italia il caos sembra regnare sovrano e gli ultimi accadimenti ne sono l’ennesima conferma.

In base a quanto riportato dal portale Lanostratv qualcosa di poco chiaro avvenuto all’interno della Casa più spiata d’Italia avrebbe innescato la rabbiosa reazione della stragrande maggioranza dei telespettatori, che in breve tempo hanno espresso tutta la propria contrarietà sulle piattaforme social.

La ricostruzione fatta sui social lascia immaginare che qualche manovra non del tutto limpida sia avvenuta a scapito di un concorrente in particolare. L’ex ragazza di ‘Non è la RAI’, Ilaria Galassi, avrebbe infatti rivelato un retroscena a dir poco inquietante.

Caos al Grande Fratello, il retroscena può far nascere uno scandalo: cosa è accaduto

La Galassi avrebbe infatti dichiarato che l’attore spagnolo Iago Garcia, molto apprezzato da una buona fetta di telespettatori, sarebbe stato eliminato dal reality show condotto da Alfonso Signorini per consentire a Clayton Norcross di proseguire la sua esperienza al Grande Fratello.

A quanto pare a volere la permanenza dell’ex protagonista di ‘Beautiful‘ nel reality sarebbe addirittura il presidente di Mediaset Pier Silvio Berlusconi. E non sarebbe finita qui: sempre secondo quanto riportato da BlogTivvu.it la rivelazione di Ilaria Galassi sarebbe stata subito censurata dalla produzione.

Caos al Grande Fratello, lo scandalo è duplice: la contestazione esplode sui social

Addirittura l’ex di ‘Non è la RAI‘ sarebbe stata chiamata in confessionale. Si tratta di una vicenda che rischia di minare del tutto la credibilità del reality stesso, E infatti non è un caso che migliaia di di spettatori abbia perfino minacciato di non seguire più il programma.

“Mi rifiuto di seguire un programma che non rispetta il telespettatore”, il commento più ricorrente presente sui social. Altri invece hanno avanzato la richiesta di far tornare Iago Garcia all’interno del bunker del Grande Fratello, spiegando che sarebbe emerso un problema serio con il televoto. Staremo a vedere quale sarà l’epilogo di questo ‘giallo’: sicuramente Signorini saprà fare chiarezza.