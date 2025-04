Caos all’UNEP del Tribunale di Velletri. Irregolarità contabili, atti smarriti, assenza di controllo: la Procura contesta reati ai presunti responsabili

QUADRO GENERALE

Disorganizzazione cronica – Da oltre dieci anni, l’Ufficio Notifiche ed Esecuzioni del tribunale di Velletri sarebbe gestito secondo prassi difformi dai criteri minimi di legalità e trasparenza.

Denuncia interna – Un funzionario UNEP ha depositato un esposto dettagliato presso la Procura della Repubblica, corredato da prove documentali: importi discordanti, atti irreperibili, cronologici incongruenti.

Attività della Procura – il Sostituto Procuratore della Repubblica dott. Ambrogio Cassiani avrebbe acquisito i registri Mod. A, C, C/TER e F; in corso accertamenti sul gestionale UNEP e audizioni dei funzionari.

Possibili reati ipotizzati – Peculato, falsità ideologica, omissione di atti d’ufficio, sottrazione di atti pubblici.

Prossime mosse – Nelle prossime ore, interrogatori davanti al GIP per valutare misure cautelari. Possibile estensione dell’inchiesta.

IRREGOLARITÀ CONTABILI DOCUMENTATE

• Disallineamento tra somme versate e registrate

• Atti restituiti in ritardo o mai restituiti

• Registrazioni erronee tra atti esenti e a pagamento

• Anomalie nei pignoramenti con stessa parte istante e destinatario

Esempio: stesso avvocato, stessa parte, stesso destinatario. Tre atti: due registrati con spese a carico dell’erario, uno a carico della parte privata. Nessuna spiegazione fornita.

ORGANIZZAZIONE INTERNA CRITICA

• Contabilità affidata a ex funzionario in pensione e a una sola assistente amministrativa

• Assenza di coordinamento gerarchico operativo

• Opposizione interna a proposte di riforma organizzativa

“L’uso di etichettatrici per distinguere atti esenti da quelli a pagamento è stato rifiutato”

COMPENSI ART. 492 BIS C.P.C.

• Distribuzione non uniforme tra funzionari

• Richieste di rotazione respinte

• Accuse di favoritismi tra colleghi e di avvocati con vincoli di parentela o coniugio

La norma prevede 30% a chi redige il verbale, 30% a chi esegue il pignoramento, 40% agli altri. Ma alcuni non sono mai stati coinvolti nelle lavorazioni.

LE DIFESE

I funzionari oggetto dell’indagine rigettano le accuse:

• Nessun illecito, solo errori materiali

• Ufficio sotto organico: 18 operatori contro 50 previsti

• Attività mai interrotta, solo rallentata

• Tutte le somme tracciabili nei conti ufficiali

“Non ci è mai mancata la buona fede. Il sistema è farraginoso, ma non criminale”

LE PROSSIME TAPPE

• Audizioni presso il GIP nelle prossime ore

• Verifica della sussistenza di reati e responsabilità individuali

• Rischio di misure cautelari per taluni funzionari

SCENARI FUTURI

Ministero della Giustizia allertato: potrebbe disporre un’ispezione straordinaria.

Sistema UNEP sotto osservazione: la vicenda può avere ripercussioni su scala nazionale.

Necessaria una riforma: l’intero assetto operativo degli uffici UNEP andrebbe rivisto per assicurare legalità e uniformità gestionale.

Una complessa indagine giudiziaria investe l’Ufficio Notifiche ed Esecuzioni (UNEP) del Tribunale di Velletri. Contestate gravi irregolarità amministrative. I diretti interessati si difendono: “Solo inefficienze, nessun illecito”.

SCENARIO GENERALE: DISORDINE GESTIONALE E STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEFICITARIA

Stando a quanto riportato, da oltre un decennio l’operatività dell’UNEP interessato risulterebbe viziata da un’impostazione interna poco aderente ai canoni di legalità, ordine amministrativo e tracciabilità contabile. Il quadro delineato è quello di un apparato burocratico afflitto da prassi anomale, distribuzione non trasparente dei compensi e una sistematica disorganizzazione nella gestione degli atti.

A corredo della denuncia sono stati allegati documenti che evidenzierebbero, caso per caso, importi mancanti, numerazioni incongruenti, atti irreperibili e registrazioni alterne, corredate da esempi e riferimenti specifici.

GESTIONE ECONOMICA: MOVIMENTI NON COERENTI E REGISTRAZIONI CONTRASTANTI

Tra le numerose irregolarità segnalate spiccano vistose discrepanze tra le somme effettivamente versate da professionisti e gli importi risultanti nei registri ufficiali. Alcuni atti sarebbero stati contabilizzati con valori significativamente inferiori rispetto a quelli corrisposti, senza che le somme residue risultino né restituite né ripartite.

Ulteriori anomalie comprenderebbero:

documenti registrati con cronologici errati;

atti notificati ma mai riconsegnati;

assegnazione arbitraria tra registri a pagamento ed esenti, anche in presenza di atti identici per le stesse parti;

slittamenti temporali inspiegabili nella restituzione degli atti;

differenze tra spese richieste e importi dichiarati.

In alcuni casi specifici, atti che in precedenti occasioni erano stati qualificati come soggetti a esenzione, sarebbero stati successivamente iscritti come onerosi, in assenza di variazioni oggettive nel titolo o nei soggetti coinvolti.

CONTROLLO ESECUTIVO ASSENTE E ORGANIZZAZIONE ACCENTRATA SU PERSONALE NON GERARCHICAMENTE PREPOSTO

Uno degli aspetti più critici evidenziati concernerebbe l’affidamento della gestione economico-contabile a figure non titolari di potere decisionale, in particolare a un ex dipendente da tempo in pensione e a un’unica addetta amministrativa. La direzione effettiva, pur formalmente prevista, risulterebbe priva di strumenti di verifica sistematica.

Secondo quanto denunciato, l’assenza di supervisione formale avrebbe consentito l’adozione di scelte operative scollegate da criteri uniformi e difficilmente monitorabili. Sono stati inoltre segnalati possibili favoritismi nella gestione delle risorse economiche e situazioni in cui sarebbero state favorite figure professionali collegate a funzionari interni.

Iniziative volte all’introduzione di prassi correttive e strumenti organizzativi più rigorosi sarebbero state ignorate o osteggiate, aggravando così un clima lavorativo già fortemente deteriorato.

COMPENSI 492 BIS C.P.C.: LAMENTELE PER ESCLUSIONI E MANCANZA DI EQUITÀ

Una delle maggiori fonti di attrito tra il personale riguarda la distribuzione dei compensi per le attività disciplinate dall’art. 492 bis c.p.c. La normativa impone una ripartizione predeterminata delle indennità, ma alcuni funzionari avrebbero denunciato l’esclusione sistematica da tali incarichi, con conseguente disparità di trattamento economico.

La Presidenza del Tribunale, informata delle criticità, avrebbe approvato un piano interno di riorganizzazione che, almeno in via teorica, mirerebbe a garantire a tutto il personale la possibilità di accedere a tali lavorazioni, previa adeguata formazione tecnica.

LE REAZIONI DEGLI INDAGATI: “NON CI SONO REATI, SOLO CRITICITÀ STRUTTURALI”

Chi si trova sotto osservazione contesta energicamente la narrazione accusatoria, sostenendo che nessun comportamento illecito o doloso sia stato posto in essere. Tutti i movimenti finanziari sarebbero tracciabili e riconducibili a versamenti ufficiali, mentre le anomalie rilevate andrebbero lette alla luce di un quadro di forte sofferenza organizzativa, aggravato da un personale largamente insufficiente rispetto ai carichi di lavoro.

Le disfunzioni, secondo tale prospettiva, sarebbero l’effetto di ritardi cronici, errata imputazione dei codici o difficoltà nell’adozione tempestiva delle novità normative. L’attività dell’ufficio, a detta dei diretti interessati, non si sarebbe mai fermata, ma procederebbe con ritmi rallentati per cause strutturali e non per dolo.

L’INCHIESTA IN CORSO: ANALISI DEI REGISTRI E POSSIBILI REATI IPOTIZZATI

La Procura, tramite il dott. Ambrogio Cassiani incaricato dell’inchiesta, avrebbe disposto l’acquisizione di diversi registri UNEP relativi agli anni recenti, comprendenti i modelli A, C, C/TER e F, avviando una meticolosa attività di confronto documentale tra registrazioni, importi incassati e atti restituiti.

Tra i reati che sarebbero al vaglio figurano: peculato, falsità ideologica in atti pubblici, omissione di atti d’ufficio e distruzione o sottrazione di documentazione amministrativa.

Sarebbero in corso anche accertamenti tecnici sul sistema informatico in uso e l’audizione dei soggetti coinvolti, per comprendere il grado di consapevolezza delle eventuali irregolarità e il possibile concorso nei fatti contestati.

Alla luce degli elementi raccolti, il Giudice per le Indagini Preliminari avrebbe programmato un ciclo di interrogatori finalizzati alla valutazione di misure cautelari personali, nel caso in cui emergano profili di attualità del pericolo di reiterazione dei reati ipotizzati.

CONSEGUENZE SISTEMICHE: L’EFFETTO DOMINO SULL’INTERO MODELLO UNEP

Il procedimento ha assunto una portata ben più ampia del singolo ufficio coinvolto, sollevando dubbi sull’efficienza del modello gestionale UNEP a livello nazionale. L’inchiesta, pur ancora nelle fasi iniziali, potrebbe rappresentare il punto di partenza per una revisione complessiva delle modalità operative e contabili degli uffici notificazioni, con l’auspicio che il Ministero della Giustizia intervenga non solo con iniziative disciplinari, ma anche con riforme strutturali a garanzia di trasparenza e legalità.

