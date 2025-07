Caos e violenza sul lungomare di Ostia: reazione dei bagnanti

Un weekend di tensioni sul lungomare

Un fine settimana da dimenticare quello appena trascorso sul lungomare di Ostia. Gli animi si sono infiammati tra sabato e domenica quando due episodi distinti ma simili per dinamica hanno turbato la tranquillità dei bagnanti. Tutto è iniziato sabato pomeriggio con una segnalazione preoccupante: un uomo sulla spiaggia libera di Ostia Ponente fotografava le parti intime di alcune giovani ragazze. La situazione sembrava sotto controllo fino a domenica pomeriggio, quando si è verificato un ulteriore episodio che ha scatenato il panico. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

La reazione violenta dei bagnanti

Domenica intorno alle 18:30, sulla stessa spiaggia, un altro uomo è stato sorpreso mentre molestava verbalmente una minorenne. I presenti non ci hanno pensato due volte: l’hanno accerchiato, trascinato via dalla sabbia e aggredito. È stato solo grazie all’intervento tempestivo di due uomini della sicurezza del vicino chiosco Bahia che la situazione non è degenerata ulteriormente. Carabinieri e polizia sono poi arrivati a riportare la calma, fermando l’uomo che è stato condotto in caserma. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Una spiaggia già nota per problemi

Non è la prima volta che la spiaggia libera di Ostia Ponente si trova al centro delle cronache per fatti del genere. Questo tratto del litorale romano, affacciato su quella che una volta era la colonia Vittorio Emanuele—ora simbolo di degrado—è spesso teatro di eventi preoccupanti. Già lo scorso anno un ragazzo era stato arrestato con l’accusa di molestie nei confronti di due minori. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Sollecitazioni alle autorità locali

Dopo questi recenti episodi, associazioni come Giustizia x Ostia hanno avanzato richieste urgenti alle autorità locali per aumentare la presenza delle forze dell’ordine sul lungomare. Anche il presidente del X Municipio, Mario Falconi, ha sollecitato il prefetto Lamberto Giannini affinché vengano allocate più risorse per garantire la sicurezza dei cittadini e turisti su queste spiagge tanto amate quanto problematiche. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Mentre le forze dell’ordine continuano a monitorare attentamente il litorale, i residenti chiedono interventi concreti per prevenire nuove tensioni e far sì che le giornate al mare possano tornare a essere momenti di serenità. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata