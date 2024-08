Capena, bimbo di 5 anni precipita dalla finestra: gravissimo

Una tragedia ha sconvolto la comunità di Capena, dove un bambino di cinque anni lotta tra la vita e la morte dopo essere caduto dalla finestra di casa sua, precipitando da un’altezza di otto metri. Il drammatico incidente è avvenuto in via Tiberina, dove il piccolo, figlio di una coppia di origine bengalese, stava trascorrendo un pomeriggio tranquillo insieme alla madre e al fratellino più piccolo. Durante un momento di gioco, in un attimo di distrazione, il bambino si è avvicinato alla finestra e ha perso l’equilibrio, cadendo nel cortile sottostante. Ancora da chiarire cosa abbia attirato il bambino tanto da sporgersi troppo dalla finestra.

Trasportato al Gemelli, lotta tra la vita e la morte

Le sue condizioni sono gravissime: trasportato d’urgenza al Policlinico Gemelli di Roma con un’eliambulanza, è ora ricoverato nel reparto di Terapia Intensiva Pediatrica, sotto le cure del professor Giorgio Conti. La diagnosi è terribile: un politrauma severo con lesioni cerebrali, fratture multiple e danni agli organi interni. Il bambino è in sedazione farmacologica e ventilazione meccanica, con prognosi riservata.

Si indaga sulle cause della caduta

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti immediatamente i carabinieri, che stanno indagando per capire le dinamiche della caduta. Le prime ricostruzioni suggeriscono che il bambino stesse giocando nella sua stanza quando, per ragioni ancora da chiarire, si è avvicinato troppo alla finestra e ha perso l’equilibrio. Nonostante la madre fosse presente in casa, il dramma si è consumato in pochi istanti, senza che nessuno potesse intervenire.

La notizia ha scosso profondamente Capena, dove la comunità si è subito stretta attorno alla famiglia del piccolo, esprimendo dolore e preoccupazione. Nel frattempo, il paese è in preghiera per il bambino, con le istituzioni locali pronte a offrire supporto psicologico alla famiglia e ai cittadini colpiti da questo dramma.