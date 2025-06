Capena. Furto in abitazione, denunciati sei giovani, tra cui 4 minorenni: Urbex tra esplorazione e reato

Furto tra le vie del centro storico

Nel cuore di Capena, comune dell'area metropolitana nord di Roma, un furto in abitazione ha condotto i Carabinieri della Stazione locale a denunciare sei persone, tra cui quattro minorenni. L'episodio risale al mese di aprile, quando una donna anziana, residente nel centro storico del paese, ha trovato la propria casa violata e diversi oggetti personali sottratti.

L’allarme è scattato subito dopo la denuncia della vittima. I militari, coordinati dalla Compagnia di Monterotondo, hanno attivato le procedure d’indagine previste in questi casi: sopralluoghi, acquisizione di elementi video e testimonianze, fino a risalire ai presunti autori. In tempi rapidi, la pista ha condotto a un gruppo di giovani del territorio, i quali sono stati sottoposti a perquisizione domiciliare su mandato delle Procure di Tivoli e di Roma (per i minori).

Refurtiva recuperata e giustificazioni discutibili

Nel corso delle perquisizioni, i Carabinieri hanno recuperato una parte consistente della refurtiva: oggetti personali, piccoli valori e beni riconducibili all'anziana, che ha potuto così rientrare in possesso almeno di quanto ancora era disponibile. Gli oggetti erano stati in parte nascosti presso le abitazioni dei denunciati. I giovani, interrogati dagli inquirenti, hanno fornito una spiegazione a dir poco inconsueta.

Secondo quanto riportato, sarebbero stati convinti che l'immobile fosse abbandonato e dunque "esplorabile", in quanto inserito tra i luoghi segnalati da un'applicazione dedicata alla pratica dell'"urbex" – abbreviazione di "urban exploration". Si tratta di una tendenza diffusa soprattutto tra giovanissimi, che consiste nel visitare luoghi dismessi o non abitati, a scopo fotografico o di curiosità, spesso senza il consenso dei proprietari.

Conseguenze legali

La giustificazione, però, non ha retto di fronte agli elementi raccolti. Le indagini, infatti, hanno confermato che si trattava a tutti gli effetti di un’abitazione privata, abitata anche se in modo discontinuo, e che il gesto non poteva essere ricondotto a una semplice esplorazione urbana. Le autorità hanno quindi proceduto con la denuncia in stato di libertà dei sei presunti autori, mentre le indagini proseguono per accertare ulteriori eventuali responsabilità.

Il caso di Capena sottolinea ancora una volta quanto sia fondamentale, in episodi del genere, la tempestività della denuncia. L'intervento immediato dei Carabinieri ha permesso non solo di identificare i presunti responsabili, ma anche di recuperare beni preziosi per la vittima. L'azione rientra in un più ampio piano di controllo del territorio, che nelle ultime settimane è stato intensificato nel quadrante nord-est della provincia.

Urbex, linea sottile tra esplorazione e reato

L’episodio apre anche un fronte di riflessione sulla pratica dell’urban exploration. Se da un lato può rappresentare una forma di riscoperta del patrimonio urbano dismesso, dall’altro – come dimostra questo caso – può trasformarsi in una pericolosa violazione della proprietà privata. L’utilizzo inconsapevole di app e mappe urbex senza verifica delle reali condizioni dei luoghi può spingere, soprattutto i più giovani, a compiere azioni penalmente rilevanti.

La linea tra curiosità e reato è sottile e passa spesso attraverso la consapevolezza di ciò che si sta facendo. Proprio per questo, oltre alle misure repressive, le istituzioni stanno ragionando anche su progetti educativi nelle scuole, per chiarire ai ragazzi diritti e limiti nella fruizione dello spazio urbano.

Presenza sul territorio

Da parte della Compagnia di Monterotondo, il caso viene considerato risolutivo di un problema sentito nella comunità locale. L’efficacia con cui i militari hanno individuato e smantellato il gruppo responsabile è il risultato di un lavoro capillare che punta a rispondere in modo rapido ai reati predatori, in particolare quelli che colpiscono soggetti fragili come anziani o residenti soli.

Anche in questo senso, le forze dell’ordine ribadiscono l’importanza della collaborazione con la cittadinanza. La segnalazione tempestiva, unita a una maggiore consapevolezza digitale e all’educazione al rispetto degli spazi altrui, rappresenta la chiave per prevenire episodi simili.

