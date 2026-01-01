Capodanno 2025, il report della Pubblica Sicurezza: un morto a Roma e 283 feriti in Italia

Nella notte di San Silvestro il bilancio degli incidenti legati a petardi e fuochi d’artificio torna a pesare. Il report ufficiale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, sugli esiti dei servizi predisposti per prevenzione e rilevamento, registra per Capodanno 2025 un decesso a Roma e 283 feriti complessivi, con 54 persone ricoverate. Il documento fotografa anche 12 ferimenti da colpi d’arma da fuoco e un dato che colpisce: 68 minori rimasti feriti durante i festeggiamenti. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Capodanno 2025, il report della Pubblica Sicurezza e il dato più grave: un morto a Roma

L’evento mortale segnalato riguarda la Capitale. A Roma, ad Acilia, in via Corte Maggiore, i Carabinieri hanno rinvenuto il corpo senza vita di un uomo di 63 anni, di nazionalità moldava: secondo la ricostruzione riportata, il decesso è collegato all’esplosione di un petardo maneggiato dalla vittima, con conseguente emorragia.

È il passaggio più drammatico di un monitoraggio che, ogni anno, prova a mettere ordine in una notte complessa, dove prevenzione e controlli si scontrano con l’uso improprio di prodotti pirotecnici e con il mercato illegale.

Capodanno 2025, i numeri del report: 283 feriti e 54 ricoverati

Il dato complessivo dei feriti si assesta a 283, con 54 ricoveri. Il report distingue la gravità delle lesioni: 245 persone hanno riportato prognosi pari o inferiore a 40 giorni; i feriti gravi, con prognosi superiore a 40 giorni, sono 50. In parallelo si contano 12 casi di ferimento da arma da fuoco, elemento che richiama l’attenzione su un’altra linea di rischio, distinta dai botti ma presente nella stessa cornice temporale e operativa dei servizi predisposti.

Capodanno 2025, minori e vulnerabilità: 68 ragazzi feriti secondo il report

Il numero dei minori feriti (68) è uno dei segnali più netti emersi dal documento. Non è soltanto un indicatore statistico: racconta abitudini familiari, contesti di scarsa vigilanza e, in alcuni casi, l'accesso a materiali non adeguati all'età o detenuti senza le cautele minime. Il report riporta episodi che coinvolgono ragazzi e bambini in varie aree del Paese, confermando quanto la prevenzione debba essere pensata anche come responsabilità educativa, oltre che come presidio di ordine pubblico.

Capodanno 2025, gli episodi di maggior rilievo: amputazioni, occhi e arti coinvolti

Nel dettaglio degli “eventi di maggior rilievo” si alternano amputazioni e lesioni a mani, occhi, volto. A Brescia un 14enne egiziano ha perso due dita per la deflagrazione di un petardo ed è stato elitrasportato a Verona in codice rosso; sempre a Brescia una donna di 41 anni si è ferita alla mano per lo scoppio di una pistola a salve.

A Cagliari una 19enne ha riportato la frattura della mandibola in seguito all'esplosione di un petardo. A Chieti un 16enne ha subito un trauma all'arto superiore sinistro e, secondo quanto riportato, rischia di perdere l'arto. A Vercelli un uomo di 43 anni, ferito sul balcone di casa da un artificio pirotecnico, risulta ancora in pericolo di vita dopo intervento chirurgico.

Capodanno 2025, il focus su Roma nel report: feriti gravi e interventi ospedalieri

Oltre al decesso di Acilia, Roma compare nel report con diversi accessi in ospedale. Un uomo di 33 anni ha riportato l’amputazione dell’orecchio destro e ferite a volto e occhio, con prognosi riservata. Un cittadino del Bangladesh di 28 anni ha subìto l’amputazione di un dito della mano sinistra, con prognosi di 30 giorni.

Un bambino italiano di 11 anni è arrivato al Grassi di Ostia per una lesione all’orecchio, con prognosi di 20 giorni. Sono episodi che restituiscono la pressione sulle strutture sanitarie, soprattutto nelle ore notturne e festive, quando la risposta deve essere immediata.

Capodanno 2025, controlli e sequestri: la strategia del Dipartimento della Pubblica Sicurezza

Il report dedica ampio spazio all’attività svolta lungo tutto dicembre 2025, mese considerato nel rilevamento. Il bilancio parla di 330 persone denunciate in stato di libertà e 45 arrestate. I sequestri elencati sono imponenti: 306 strumenti lanciarazzi, 15 armi comuni da sparo, 8.721 munizioni, 3.135 kg di polvere da sparo.

Sul fronte dei manufatti: 57.251 kg appartenenti alla IV e V categoria TULPS; 43.029 kg con marcatura CE; 30.688 kg di prodotti illegali o non conformi (non correttamente etichettati, non rispondenti alle norme CE o ai decreti di riconoscimento). Il report cita inoltre 929.454 parti di articoli pirotecnici, 776 capsule innescanti e 8 detonatori.

Capodanno 2025, la rete dei controlli: fabbriche, depositi e vendita al dettaglio

Nel quadro delle ispezioni, i controlli risultano estesi: 86 fabbriche presenti, 39 controllate e 1 sanzionata; 235 depositi presenti, 96 controllati e 2 sanzionati; 1.351 esercizi di minuta vendita con licenza, 861 controllati e 27 sanzionati. Per gli esercizi senza licenza, il report indica 3.572 controlli e 137 sanzioni. Il totale complessivo è di 4.568 controlli e 167 sanzioni. Numeri che, letti insieme al bilancio dei feriti, suggeriscono un doppio livello di intervento: contrasto all’illegalità e, allo stesso tempo, riduzione dei comportamenti a rischio.