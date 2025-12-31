Capodanno 2026 a Roma, stop ai botti: divieto fino al 6 gennaio e multe fino a 500 euro

Roma saluta il 2026 con regole nette: niente fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e materiali esplodenti durante i festeggiamenti e nei giorni successivi. L’ordinanza firmata in Campidoglio (n. 188 del 30 dicembre) stabilisce il divieto dalle 00:01 del 31 dicembre 2025 fino alle 24:00 del 6 gennaio 2026, con l’obiettivo di ridurre rischi per persone, animali e beni storici, oltre a contenere gli incendi e i danneggiamenti che ogni anno accompagnano la notte di San Silvestro. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Capodanno 2026 a Roma, stop ai botti: perché il Comune dice no

La misura nasce da un’esigenza di sicurezza urbana e di prevenzione. Nelle ore a ridosso della mezzanotte aumentano gli accessi al pronto soccorso per ustioni e lesioni legate a scoppi e maneggio improprio di artifici pirotecnici; nello stesso tempo i Vigili del fuoco vengono spesso chiamati per roghi su balconi e terrazzi innescati da lanci incauti. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Il Campidoglio richiama anche la tutela del patrimonio culturale e ambientale: Roma è una città con spazi storici delicati, dove un gesto imprudente può trasformarsi in danno serio e costoso. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Capodanno 2026 a Roma, stop ai botti: cosa è vietato e cosa resta consentito

Il divieto riguarda i materiali esplodenti e gli artifici pirotecnici più rumorosi o pericolosi: petardi, botti, razzi e prodotti analoghi. Restano invece consentiti alcuni articoli a basso impatto previsti dalla normativa nazionale, come fontane luminose, bengala, bottigliette a strappo lancia coriandoli, fontane per torte, bacchette scintillanti, oltre a trottole, girandole e palline luminose. In altre parole: si può festeggiare con luce e colore, evitando esplosioni e lanci che mettono in pericolo chi sta vicino e chi passa in strada.

Capodanno 2026 a Roma, stop ai botti: sanzioni, controlli e sequestro del materiale

Chi viola l’ordinanza rischia una sanzione amministrativa da 25 a 500 euro, con sequestro amministrativo del materiale. Il messaggio è chiaro: non si tratta di un invito generico alla prudenza, ma di un provvedimento con conseguenze immediate. Il controllo è affidato alle forze dell’ordine e alla Polizia Locale, chiamate a intervenire soprattutto nelle aree più affollate e nei quartieri dove, negli anni passati, i botti hanno creato situazioni di pericolo.

Capodanno 2026 a Roma, stop ai botti: effetti attesi e reazioni in città

Il divieto mira anche a una ricaduta concreta sulla vita quotidiana: meno rumore improvviso significa meno panico per cani e gatti, meno fughe, meno incidenti domestici legati a finestre aperte e animali impauriti. Sul piano dei servizi, l’ordinanza prova a ridurre le interruzioni e le chiamate d’emergenza che, ogni 31 dicembre, assorbono risorse di pronto soccorso e Vigili del fuoco.

“Disorientati dal rumore, dalle luci e dal fumo, nel tentativo di sfuggire all’avvertito pericolo – afferma Aldo Verner, veterinario e importante esperto di ambiente e fauna selvatica, noto soprattutto per essere stato eletto nel 2019 presidente della LIPU (Lega Italiana Protezione Uccelli) – gli uccelli si alzano in volo terrorizzati, andando incontro a collisioni con edifici, vetrate, cavi, infrastrutture varie, ferendosi gravemente e, nella maggior parte dei casi, perdendo la vita”.

Non manca, però, il tema del rispetto delle regole: il provvedimento funziona davvero solo se i controlli sono visibili e se la città sceglie modi diversi per celebrare, puntando su eventi pubblici e spettacoli autorizzati.

Capodanno 2026 a Roma, stop ai botti: come festeggiare senza rischi

Il consiglio pratico è semplice: se si vuole un brindisi con atmosfera, meglio orientarsi sui prodotti consentiti e usarli comunque con attenzione, lontano da bambini, animali e materiali infiammabili. E se si nota vendita abusiva o uso di materiale proibito in strada, la segnalazione tempestiva può evitare incidenti. Il senso dell’ordinanza, alla fine, è tutto qui: difendere la festa, senza trasformarla in un bollettino di feriti e interventi d’urgenza.