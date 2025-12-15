Capodanno 2026 al Circo Massimo: concerto gratuito con Alessandra Amoroso, Fabri Fibra e Tananai

Roma conferma il suo appuntamento di fine anno con uno degli eventi pubblici più attesi. Anche per Capodanno 2026 Roma Capitale, con il supporto di RDS 100% Grandi Successi, organizza il grande concerto gratuito al Circo Massimo. La serata prenderà il via il 31 dicembre a partire dalle ore 21, con l’obiettivo di accompagnare romani, romane e turisti all’arrivo del nuovo anno nel più grande “salotto” a cielo aperto della città, in un contesto pensato per la partecipazione di massa e la fruizione senza costi.

Capodanno 2026 al Circo Massimo: l’annuncio in Campidoglio e gli attori coinvolti

I nomi dei protagonisti sono stati comunicati nel corso di una conferenza stampa nella Sala delle Bandiere del Campidoglio. Presenti il sindaco Roberto Gualtieri, l’assessore ai grandi eventi, sport, turismo e moda Alessandro Onorato, Ferdinando Salzano (fondatore di Friends & Partners), Massimiliano Montefusco (amministratore delegato di RDS) e le voci di RDS Francesca Romana D’Andrea e Filippo Ferraro, che guideranno la conduzione della notte musicale.

L'assetto organizzativo conferma la collaborazione fra istituzione capitolina e partner del settore, con un presidio comunicativo e operativo che negli ultimi anni ha consolidato questo format come appuntamento stabile.

Capodanno 2026 al Circo Massimo: sul palco Amoroso, Fabri Fibra e Tananai

A salire sul palco saranno Alessandra Amoroso, Fabri Fibra e Tananai, con set live speciali pensati per la notte di San Silvestro. La scelta del cast mira a intercettare pubblici diversi: pop, urban e cantautorato contemporaneo convivono in un'unica line up, in linea con l'idea di una festa cittadina rivolta a generazioni differenti.

Il concerto, come annunciato, sarà totalmente gratuito, con accesso libero, e si inserisce nel calendario dei grandi eventi capitolini dedicati all’intrattenimento pubblico.

Capodanno 2026 al Circo Massimo: dj set e conduzione con RDS e Dimensione Suono Roma

La serata prevede anche una parte musicale di accompagnamento, come avviene tradizionalmente nei grandi eventi in piazza. Accanto ai live, è attesa la musica targata Dimensione Suono Roma, emittente del network RDS, con il dj set di JJ Carrozzo che accompagnerà il pubblico fino allo show di Don Cash, previsto per proseguire i festeggiamenti dopo la mezzanotte. La conduzione sarà affidata alle voci di RDS, con il compito di tenere insieme tempi di palco, comunicazioni al pubblico e racconto della notte.

Capodanno 2026 al Circo Massimo: le dichiarazioni di Gualtieri e Onorato e l’impatto cittadino

Il sindaco Roberto Gualtieri ha sottolineato il valore della serata come momento di festa e di gioia, definendo l'appuntamento una tradizione amatissima e invitando la cittadinanza a partecipare. L'assessore Alessandro Onorato ha evidenziato la continuità dell'iniziativa, arrivata al quarto anno consecutivo, rimarcando l'accesso gratuito come scelta di inclusione: consentire a migliaia di persone, dai giovani alle famiglie, di ascoltare artisti che riempiono palazzetti e arene, senza biglietto, viene indicato come motivo di orgoglio.

Nelle dichiarazioni è stato richiamato anche l’effetto economico e occupazionale connesso ai grandi concerti: per l’edizione precedente, è stato ricordato l’impiego di oltre 1.000 persone e, nel periodo 2022-2024, un dato complessivo di oltre 7.000 occupati legati ai grandi concerti in città. Il Concertone al Circo Massimo si conferma così non solo un evento di spettacolo, ma anche un tassello della strategia cittadina che punta su attrattività, turismo e ricadute sul territorio.