Capodanno di sangue vicino Roma, a Malafede muore dopo lo scoppio di un petardo

Intorno alle 17.30 di mercoledì 31 dicembre, a Malafede, alle porte di Roma, un uomo è rimasto gravemente ferito mentre maneggiava un petardo in vista della mezzanotte: soccorso dal 118 in via Cortemaggiore 19, è morto nonostante i tentativi dei sanitari. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi e per ricostruire l’accaduto.

Malafede, muore dopo lo scoppio di un petardo: chi era la vittima e cosa è accaduto

La vittima si chiamava Ion Botnari, 63 anni, originario della Moldova. Secondo le prime informazioni raccolte dagli investigatori, l’uomo stava maneggiando l’ordigno poco prima dell’inizio dei festeggiamenti, quando la deflagrazione lo ha investito in pieno: le ferite alle mani e al torace hanno provocato un’emorragia risultata fatale. In quel momento, sempre secondo quanto trapela, sarebbe stato solo.

Gli accertamenti mirano a chiarire la natura del "botto": l'ipotesi più battuta è quella di un ordigno rudimentale, acquistato attraverso canali illegali. Un elemento finito agli atti è il ritrovamento, in possesso del figlio, di una batteria di fuochi d'artificio, dettaglio che alimenta il sospetto di una disponibilità di materiale pirotecnico non riconducibile a vendite regolari. Saranno i carabinieri, con le verifiche su provenienza e caratteristiche dell'ordigno, a stabilire eventuali responsabilità e la filiera di approvvigionamento.

Malafede, muore dopo lo scoppio di un petardo: la scia che porta alle rivendite clandestine

Ogni episodio come quello di Malafede riaccende un tema che nel periodo delle feste torna con forza: la facilità con cui petardi e artifizi non a norma possono finire nelle mani di privati cittadini. La parola "clandestino" non indica solo il venditore improvvisato: spesso riguarda depositi non idonei, prodotti assemblati senza controlli, confezionamenti artigianali, miscele e polveri conservate in casa, con pericoli evidenti per chi acquista e per chi vive nelle immediate vicinanze.

Nel caso di Botnari, la dinamica racconta una tragedia rapidissima: l’esplosione, la perdita di sangue, la corsa dei soccorsi e poi il decesso. È il tipo di sequenza che, nelle ricostruzioni investigative, lascia poco spazio a fraintendimenti: il maneggio di un ordigno instabile, un gesto di pochi secondi, conseguenze irreversibili.

Malafede, muore dopo lo scoppio di un petardo: nel Frusinate scoperto un laboratorio illegale

Nello stesso pomeriggio, il quadro regionale si è aggravato con un’operazione della Guardia di Finanza nel Frusinate: i militari del Comando provinciale hanno individuato un laboratorio clandestino per produzione e confezionamento di fuochi pirotecnici illegali, allestito dentro un’abitazione privata dove viveva un’intera famiglia. Il bilancio parla di oltre 7.500 articoli pirotecnici di varie categorie, di manifattura artigianale e confezionati in modo rudimentale, insieme a prodotti chimici e polveri da sparo destinati alla preparazione del materiale.

Il dato che colpisce non è soltanto la quantità, ma il contesto: una casa trasformata in luogo di assemblaggio e stoccaggio, senza le condizioni di sicurezza previste per materiali del genere. Un simile scenario espone chi abita lì, adulti e bambini, e chi vive nelle vicinanze a rischi altissimi, anche senza che venga acceso un singolo petardo.

Malafede, muore dopo lo scoppio di un petardo: Viterbo e l’allarme sui depositi fuori norma e la vendita ai minori

Controlli straordinari anche nel Viterbese. La Guardia di Finanza ha sequestrato 3.245 articoli pirotecnici, appartenenti alle categorie F2-F4 e P1, detenuti in quantità oltre il doppio del consentito. Il contenuto netto esplosivo è di circa tre quintali, con un peso complessivo vicino alle tre tonnellate: numeri che, custoditi in un luogo non autorizzato, diventano un pericolo serio per l'incolumità pubblica.

C’è poi un dettaglio che pesa anche sul piano sociale: l’esercente è stato colto in flagranza mentre vendeva artifizi di categoria P1 e F2 a minori di 14 anni, vendita consentita solo ai maggiorenni. Un passaggio che richiama non solo il tema dei controlli, ma anche quello della responsabilità di chi mette sul mercato materiale esplodente ignorando regole e divieti.

Malafede, muore dopo lo scoppio di un petardo: conseguenze, indagini e reazioni attese

La morte di Ion Botnari apre ora più livelli di indagine: la dinamica materiale dell’esplosione, la provenienza del petardo, la possibile rete di vendita irregolare e la posizione di eventuali soggetti coinvolti nel reperimento dei fuochi. Sullo sfondo, resta il lavoro delle forze dell’ordine che, proprio nelle ore precedenti al Capodanno, hanno intensificato controlli e sequestri nel Lazio, segnalando un mercato parallelo che non si limita ai “botti” di strada ma comprende produzione domestica, depositi improvvisati e vendite che arrivano anche ai giovanissimi.