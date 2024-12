Capodanno nel Lazio, questo CONTORNO lo conoscono solo le nonne d’altri tempi | Lo prepari con 2€ e in 8 minuti

Sapevi che esiste un contorno buonissimo e facile da preparare per il Capodanno? Ti serviranno solo pochi ingredienti!

Un momento di festa e di gioia è sicuramente quello della notte di Capodanno dove familiari o amici si riuniscono, per festeggiare e brindare all’anno nuovo.

In casa o qualunque altro posto, questo rimane il giorno all’insegna della buona compagnia e del buon cibo. E’ per questo che non possono mancare a tavola le tante prelibatezze preparate per l’occasione.

Solitamente, nel menù tipico italiano troviamo le costate di manzo, la porchetta, il cavolo nero, i piselli dolci al parmigiano, il baccalà e le fettuccine ai funghi tartufati.

Chiaramente, in ogni regione le tradizioni sono differenti così come i piatti associati, eppure nel Lazio esiste un contorno che in pochi conoscono in grado di stupire davvero tutti.

Un contorno eccezionale per il menù di Capodanno

Oltre l’intramontabile porchetta di Ariccia che è una tradizione romana e altri primi tipici, è presente un contorno eccezionale da preparare in soli otto minuti.

Le nonne sicuramente lo ricorderanno e molte di loro ancora oggi amano prepararlo perché si tratta di un’ottima alternativa a chi non ama la carne ma desidera un contorno super gustoso ricco di profumi italiani da accompagnare ad un piatto importante. Scopriamo di cosa si tratta nel prossimo paragrafo.

Sorprendi i tuoi ospiti con questo buonissimo contorno

Come riporta carnegenuina.it, un contorno da provare assolutamente per Capodanno sono i piselli dolci con parmigiano e limone. Per realizzarlo servono pochi ingredienti che sono:

250 g di piselli surgelati o freschi

1 cucchiaio di olio d’oliva

2 spicchi d’aglio, tritati finemente

¼ di cucchiaino di sale o a piacere

Parmigiano Reggiano q.b.

Il procedimento è semplicissimo. Bisogna prima di tutto scongelare i piselli surgelati in un colino sotto l’acqua corrente per 5 minuti (è bene scolarli bene prima di utilizzarli). Se si utilizzano quelli freschi, si possono cuocere portando a ebollizione dell’acqua in una pentola e aggiungendoli per circa 3-4 minuti fino a cottura completa. Dopodiché, si potranno condirli e passarli in padella con dell’aglio tritato, l’olio di oliva e il succo dei limoni. Togliere dal fuoco e spolverare con una dose di Parmigiano fresco ed il contorno è pronto per essere servito! Sicuramente, si tratta di un’alternativa alla carne che nel menu tipico del Capodanno italiano tende ad essere sempre abbondante. Questo perché, secondo un’antica tradizione italiana, mangiare carne a mezzanotte dell’ultimo dell’anno è di buon auspicio e dovrebbe garantire buona fortuna per l’anno successivo. Ora che è stato spiegato il motivo avrete sicuramente compreso perché invece viene considerata una sfortuna quando qualcuno rompe accidentalmente il proprio piatto a mezzanotte.