Capodimonte, ti hanno sempre mentito perché si trova nel LAZIO | Si tratta del borgo più spettacolare della regione, paradiso terrestre

Ecco quale è il Paese che dovresti visitare durante la tua prossima gita nel Lazio, si chiama Capodimonte.

Non c’entra nulla con il Real Bosco della città di Napoli e non ha nulla a che fare con il museo.

Qui vivi un sogno ad occhi aperti, e puoi immergerti nella bellezza autentica della regione della Tuscia.

Scopri dove si trova, come si raggiunge, quanto dista da Roma e perché tutti coloro che fanno visita a questo luogo restano letteralmente senza parole.

Regalati il piacere di una passeggiata in un comune spettacolare. Il periodo di Natale è perfetto per andarci.

Capodimonte, il borgo del Lazio che stupisce qualsiasi visitatore

In provincia di Viterbo, nel cuore del Lazio sorge un paesino da sogno che sembra essere stato disegnato da un illustratore di racconti per bambini. Chiunque attraversi le strade del centro di questo borgo laziale sente di vivere un’autentica fiaba. Il motivo che rende così attraente il borgo viterbese è di certo il paesaggio incredibile, arricchito dallo spettacolo del meraviglioso lago di Bolsena, nel cuore della regione della Tuscia.

Il posto magnifico di cui parliamo si anima in estate ma è ancor più ricco di fascino nei mesi invernali. Questo borgo speciale vale di certo una visita. Scopri dove si trova, quanto dista dalla capitale e perché piace così tanto ai turisti e visitatori che ogni anno fanno arrivano qui da tutto il globo.

Dove si trova e perché è così ricco di fascino

Stiamo parlando di Capodimonte, un fantastico borgo che, proprio come abbiamo anticipato, si trova nella splendida zona verdeggiante e generosa ella Tuscia, nel cuore della regione Lazio. Questa cittadina custodisce una lunga storia, che ha origini nel periodo degli Etruschi arriva fino ai nostri giorni, passando per l’epoca medioevale. Infatti qui ancora oggi è possibile apprezzare l‘architettura tipica del Medioevo. Proprio per questo visitare il centro di Capodimonte consente di fare un viaggio nel tempo.

Oltre al bellissimo paesaggio, che dona ricordi indimenticabili e fotografie di panorami mozzafiato e di scorci da cartolina, Capodimonte rappresenta una meta perfetta anche per i golosi, perché sono tantissimi qui i piatti tipici dal sapore irresistibile. In particolar modo Capodimonte è famosa per il pesce di lago chiamato Coregone e per le tante pietanze a base di Latterino freschissimo e di prelibato Luccio. Per raggiungere il comune di Capodimonte occorre un’ora e mezza di auto da Roma. Il borgo in provincia di Viterbo infatti, dista dalla capitale circa 135 km.