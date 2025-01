Cappa, dici basta ai soliti mezzucci per pulirla | Ti basta un goccio di questo prodotto e ti sembrerà nuova, gli esperti confernano

Con questo sempre trucco pulire la cappa non sarà più un problema, ti servirà soltanto questo prodotto per farla splendere!

Uno degli elementi principali che non può mancare nella nostra cucina è sicuramente la cappa aspirante del piano cottura.

La cappa svolge uno ruolo molto importante perché aspira vapori, odori e grasso prodotti durante la cottura. Il problema però, sorge quando dobbiamo mantenerla pulita e funzionante.

Questo compito per quanto possa risultare rognoso, richiedendo tempo e impegno, è fondamentale per far si che la cappa svolga al meglio il suo lavoro e soprattutto per preservare l’igiene della cucina.

In particolare, a sporcarsi rapidamente sono i filtri della cappa che accumulano residui di grasso, polvere e odori. Tuttavia, per risolvere questo problema si può ricorrere ad una soluzione davvero efficace.

Un semplice trucco per pulire al meglio i filtri

In molti sostengono che per una pulizia efficace dei filtri sia necessario utilizzare prodotti chimici, alcuni dei quali oltre ad essere aggressivi sono anche costosi. In realtà, di recente si sta diffondendo la tendenza del “ritorno ai metodi della nonna” che si basa su alcuni metodi naturali con ingredienti altrettanto naturali.

Solitamente sono metodi che richiedono prodotti che già abbiamo in casa. Questa nuova modalità permette di risparmiare e allo stesso tempo non incidere negativamente sull’ambiente. Tra questi spicca uno capace di rendere i filtri puliti e brillanti in pochi passaggi. Scopriamo di cosa si tratta nel prossimo paragrafo.

Il prodotto che farà tornare a splendere la tua cappa

E’ ormai considerato un prezioso nelle pulizie domestiche che grazie alla sua versatilità può essere perfetto anche per pulire i filtri della cappa. Stiamo parlando bicarbonato di sodio. Come riporta inran.it, questo prodotto, non solo sgrassa, ma elimina odori e batteri, garantendo un risultato impeccabile. Utilizzarlo per pulire il filtro della cappa richiede sono alcuni semplici passaggi. Prima di tutto occorre rimuovere il pannello della cappa aspirante per accedere al filtro. Solitamente basta sganciarlo seguendo le istruzioni del produttore. Una volta rimossi i filtri si passano sotto acqua corrente calda. Questo aiuterà a sciogliere i primi strati di grasso e a preparare la superficie per la pulizia.

Dopo il primo risciacquo, bisogna cospargere abbondantemente i filtri con bicarbonato di sodio. Questo ingrediente agisce come uno sgrassatore naturale, aiutando a sciogliere il grasso più ostinato. Utilizzando una spugna abrasiva bisogna strofinare con cura i filtri insistendo sulle zone più sporche, dove il grasso si è accumulato maggiormente. Dopo il primo trattamento, si procede al risciacquo per eliminare il bicarbonato e lo sporco rimosso. Per una pulizia ancora più approfondita, si può versare una piccola quantità di bicarbonato su una spugna insieme a qualche goccia di detersivo per piatti e ripetere l’operazione. Questo step garantirà la rimozione di eventuali incrostazioni. Se lo sporco è particolarmente resistente, è bene lasciare agire il bicarbonato sulla superficie del filtro per qualche minuto prima di risciacquare.