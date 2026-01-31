MENU
Capranica, scontro frontale sulla Cassia Sud tra auto e bus Cotral: morto un 39enne e 2 feriti gravi

A perdere la vita è stato Marco Settimi, 39 anni, originario di Giove, in provincia di Terni. Settimi lavorava nel settore della sicurezza e viaggiava insieme a due colleghi, rimasti gravemente feriti
Di Fabio Vergovich
Ambulanza, incidente stradale
Ambulanza, incidente stradale (Foto di repertorio)

Un frontale all’alba, nel Viterbese, ha spezzato la vita di Marco Settimi, 39 anni: stava rientrando dal lavoro quando la sua auto si è scontrata con un pullman Cotral sulla Cassia Sud, nel tratto compreso fra Vetralla e Capranica. Il bilancio è pesante: un morto, due feriti gravissimi e una mattina di paura per i passeggeri a bordo del bus, oltre alle inevitabili ripercussioni sulla viabilità della statale.

Schianto all’alba sulla Cassia Sud: l’impatto e i primi soccorsi

L’incidente è avvenuto la mattina di sabato 31 gennaio 2026, intorno alle 6, lungo la via Cassia. L’urto, descritto come molto violento, ha coinvolto un’autovettura con tre persone a bordo e un pullman di linea extraurbana con circa una ventina di passeggeri più il conducente. Sul posto sono arrivate due ambulanze e le forze dell’ordine per i rilievi e la gestione dell’emergenza.

Pullman Cotral e auto distrutta: a bordo una ventina di passeggeri

Dal quadro ricostruito finora, i viaggiatori del bus non avrebbero riportato lesioni importanti: contusioni lievi e soprattutto spavento, mentre l’attenzione dei soccorsi si è concentrata sull’auto, rimasta completamente deformata dopo l’impatto. Chi era sul pullman ha assistito a una scena difficile, con l’autista e i passeggeri fermati in carreggiata nell’attesa di capire cosa stesse accadendo e di ricevere indicazioni.

L’intervento dei Vigili del Fuoco: estrazioni dall’abitacolo e bilancio drammatico

I Vigili del Fuoco della sede centrale di Viterbo hanno operato direttamente sull’automobile, effettuando le estrazioni degli occupanti. La squadra intervenuta era composta da cinque unità, con un mezzo pesante e un fuoristrada. Il bilancio, purtroppo, è stato definito già sul posto: due persone trasportate in ospedale in codice rosso e un decesso constatato dal medico legale.

Chi era Marco Settimi: tornava dal lavoro, lascia moglie e un bimbo

A perdere la vita è stato Marco Settimi, 39 anni, originario di Giove, in provincia di Terni. Secondo le prime informazioni diffuse, lavorava nel settore della sicurezza e viaggiava insieme a due colleghi, rimasti gravemente feriti e portati d’urgenza in ospedale. Settimi lascia la moglie e un figlio piccolo: un dettaglio che, più di ogni numero, restituisce la misura umana di una mattina finita in tragedia.

Traffico bloccato e rilievi: accertamenti su cause e responsabilità

L’incidente ha avuto effetti immediati sulla circolazione: Anas ha comunicato il blocco temporaneo del traffico sulla via Cassia nel tratto interessato, con squadre sul posto insieme alle forze dell’ordine per consentire soccorso e rilievi.
Le cause che hanno portato allo scontro restano da chiarire: gli accertamenti sono affidati ai carabinieri della stazione di Capranica e alla polizia stradale di Monterosi, chiamati a ricostruire con precisione la dinamica, anche verificando condizioni della sede stradale, visibilità, velocità e ogni elemento utile.

Cassia Sud, una sequenza di incidenti mortali: cresce l’allarme sulla sicurezza

Quello del 31 gennaio è l’ennesimo episodio grave su un’arteria che residenti e automobilisti considerano ad alto rischio, specialmente nel tratto compreso fra Capranica e Sutri. Nelle ultime settimane, secondo quanto riferito dalle cronache locali, si sarebbero già verificati altri incidenti mortali: una sequenza che riaccende il tema della sicurezza, dei controlli e degli interventi possibili su una strada dove basta un attimo per trasformare il rientro dal lavoro in una corsa senza ritorno.

I PIU' LETTI