Capranica, scontro frontale sulla Cassia Sud tra auto e bus Cotral: morto un 39enne e 2 feriti gravi

Un frontale all'alba, nel Viterbese, ha spezzato la vita di Marco Settimi, 39 anni: stava rientrando dal lavoro quando la sua auto si è scontrata con un pullman Cotral sulla Cassia Sud, nel tratto compreso fra Vetralla e Capranica. Il bilancio è pesante: un morto, due feriti gravissimi e una mattina di paura per i passeggeri a bordo del bus, oltre alle inevitabili ripercussioni sulla viabilità della statale.

Schianto all’alba sulla Cassia Sud: l’impatto e i primi soccorsi

L'incidente è avvenuto la mattina di sabato 31 gennaio 2026, intorno alle 6, lungo la via Cassia. L'urto, descritto come molto violento, ha coinvolto un'autovettura con tre persone a bordo e un pullman di linea extraurbana con circa una ventina di passeggeri più il conducente. Sul posto sono arrivate due ambulanze e le forze dell'ordine per i rilievi e la gestione dell'emergenza.

Pullman Cotral e auto distrutta: a bordo una ventina di passeggeri

Dal quadro ricostruito finora, i viaggiatori del bus non avrebbero riportato lesioni importanti: contusioni lievi e soprattutto spavento, mentre l'attenzione dei soccorsi si è concentrata sull'auto, rimasta completamente deformata dopo l'impatto. Chi era sul pullman ha assistito a una scena difficile, con l'autista e i passeggeri fermati in carreggiata nell'attesa di capire cosa stesse accadendo e di ricevere indicazioni.

L’intervento dei Vigili del Fuoco: estrazioni dall’abitacolo e bilancio drammatico

I Vigili del Fuoco della sede centrale di Viterbo hanno operato direttamente sull’automobile, effettuando le estrazioni degli occupanti. La squadra intervenuta era composta da cinque unità, con un mezzo pesante e un fuoristrada. Il bilancio, purtroppo, è stato definito già sul posto: due persone trasportate in ospedale in codice rosso e un decesso constatato dal medico legale.

Chi era Marco Settimi: tornava dal lavoro, lascia moglie e un bimbo

A perdere la vita è stato Marco Settimi, 39 anni, originario di Giove, in provincia di Terni. Secondo le prime informazioni diffuse, lavorava nel settore della sicurezza e viaggiava insieme a due colleghi, rimasti gravemente feriti e portati d’urgenza in ospedale. Settimi lascia la moglie e un figlio piccolo: un dettaglio che, più di ogni numero, restituisce la misura umana di una mattina finita in tragedia.

Traffico bloccato e rilievi: accertamenti su cause e responsabilità

L’incidente ha avuto effetti immediati sulla circolazione: Anas ha comunicato il blocco temporaneo del traffico sulla via Cassia nel tratto interessato, con squadre sul posto insieme alle forze dell’ordine per consentire soccorso e rilievi.

Le cause che hanno portato allo scontro restano da chiarire: gli accertamenti sono affidati ai carabinieri della stazione di Capranica e alla polizia stradale di Monterosi, chiamati a ricostruire con precisione la dinamica, anche verificando condizioni della sede stradale, visibilità, velocità e ogni elemento utile.

Cassia Sud, una sequenza di incidenti mortali: cresce l’allarme sulla sicurezza

Quello del 31 gennaio è l’ennesimo episodio grave su un’arteria che residenti e automobilisti considerano ad alto rischio, specialmente nel tratto compreso fra Capranica e Sutri. Nelle ultime settimane, secondo quanto riferito dalle cronache locali, si sarebbero già verificati altri incidenti mortali: una sequenza che riaccende il tema della sicurezza, dei controlli e degli interventi possibili su una strada dove basta un attimo per trasformare il rientro dal lavoro in una corsa senza ritorno.