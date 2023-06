Carabinieri, controlli straordinari nei Comuni di Colleferro e Artena

L’opera di controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Colleferro prosegue senza sosta al fine di garantire maggiori standard di sicurezza ai cittadini con servizi mirati a prevenire e reprimere i reati in genere, ma anche di controllo alla circolazione stradale. A tal proposito, nella serata di ieri, i militari dipendenti della Compagnia hanno eseguito un servizio di controllo straordinario nei comuni di competenza con particolare riguardo ai territori di Colleferro ed Artena. Sei persone sono state denunciate.

Guida in stato di ebbrezza

Nello specifico: un 20enne ed un 43enne, rispettivamente di Colleferro e Segni, sono stati segnalati alla Procura per guida in stato di ebbrezza e alla Prefettura per i provvedimenti di competenza. I due sono stati fermati durante un controllo alla circolazione stradale e sorpresi alla guida con un tasso alcolemico superiore al limite consentito dalla legge.

Possesso di coltelli a serramanico

Altri due giovani, un 23enne ed un 33enne, entrambi di origine rumena ma residenti nella provincia di Roma, sono stati denunciati perché in possesso di un coltello a serramanico. Il più giovane aveva con sé un coltello con una lama di 16 cm, mentre l’altro di 22 cm. Le armi bianche sono state sequestrate.

Evasione

Una 57enne romana è stata denunciata per evasione. La donna, in regime degli arresti domiciliari, è stata notata a diverse centinaia di metri dalla propria abitazione, per strada, in stato semi-confusionale.

Guida in stato di alterazione e possesso di crack

Un 36enne di Zagarolo, invece, è stato deferito per essersi rifiutato di sottoporsi agli accertamenti tossicologici. Il giovane è stato sorpreso alla guida della propria autovettura, nel centro colleferrino, in evidente stato di alterazione psicofisica. Inoltre, durante la perquisizione, è stato trovato in possesso di 0,5 gr. di crack.

Per tale ragione è stato anche segnalato alla Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti per i dovuti provvedimenti amministrativi.

Bilancio dei servizi

Nell’ambito dello stesso servizio alla circolazione stradale, i Carabinieri della Compagnia di Colleferro hanno identificato 62 persone, controllato 42 veicoli e 2 esercizi pubblici, nonché eseguito 5 perquisizioni personali. Sono state elevate 12 contravvenzioni al Codice della Strada per un importo complessivo di 758 euro. Agli automobilisti indisciplinati sono stati decurtati complessivamente 18 punti dalle patenti e 3 di queste sono state ritirate. Infine, un soggetto sottoposto agli arresti domiciliari è stato controllato.

