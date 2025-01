Carburante, per il 2025 la spesa diventa ASSURDA | Se la tua auto si alimenta così, ti conviene venderla prima che sia tardi

Quello della benzina è un salasso quotidiano e se hai una di queste auto spenderai ancora di più per il carburante.

Ecco come fare a dire addio alle spese folli per il carburante, preparati a salutare la tua quattro ruote.

La macchina che stai guidando ti costa un patrimonio, praticamente guidarla equivale ad avere una spesa fissa altissima.

Prima di scegliere di andare a piedi ogni giorno a lavoro e a fare le tue commissioni, presta attenzione a questo dettaglio.

Solo queste vetture sono destinate a scomparire presto. Avranno vita breve perché vengono alimentate da fonti che ormai costano un occhio della fronte.

Benzina, come fare ad evitare il salasso quotidiano

Non è un mistero che l’auto sia diventata un lusso. Tra bollo, assicurazione, revisione, cambio pneumatici, manutenzione ordinaria e straordinaria, sostenere le spese legate a una tradizionale vettura quattro ruote è un autentico salasso. Il costo maggiore è di certo legato al carburante utilizzato per mettere la macchina in funzione. A conti fatti è questo che oggi fa lievitare tantissimo la spesa per i guidatori.

Se finora avere un’auto a gasolio voleva dire automaticamente risparmiare, ora a quanto pare, non è più così. chi ha una vettura alimentata a gasolio infatti, fino ad oggi ha potuto beneficiare di una tassazione agevolata, ovvero inferiore rispetto alla benzina. Le due materie prima hanno avuto fino a questo momento un’imposta di 0,6174 euro al litro contro lo 0,7284 euro al litro. adesso però qualcosa sta cambiando e non in meglio. D’ora in poi le due accise potrebbero coincidere. Scopriamo che cosa fare per evitare di restare al verde per via dell’auto.

Le macchine da mettere in vendita per non restare al verde a causa del caro carburante

Secondo le ultime stime, nel corso del prossimo anno 2026 il costo del diesel potrebbe aumentare, raggiungendo prezzi mai visti prima. Si parla di circa 1,80 euro al litro. Tale aumento determinerebbe anche un incremento dell’accisa, che potrebbe arrivare a sfiorare lo 0,7284 euro al litro.

A quanto pare, se l’accisa del diesel raggiungesse quella attuale della benzina, il costo alla pompa del gasolio potrebbe salire a 1,782 euro al litro, contro lo 1,750 euro al litro della benzina. Il motivo degli incrementi è frutto del tentativo di scoraggiare gli automobilisti all’uso di una risorsa ritenuta poco ecologica. Purtroppo però, in tal caso, converrebbe senza ombra di dubbio, liberarsi dei veicoli alimentati a gasolio e scegliere dei mezzi alimentati a energia elettrica, ibridi oppure alimentati con la cara e vecchia benzina.