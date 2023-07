Carburante, prezzi benzina e gasolio in rialzo oggi in Italia

(Adnkronos) – Prezzi di benzina e gasolio in rialzo oggi, lunedì 10 luglio. Ancora in calo invece Gpl e metano. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Q8 ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati di verde e diesel. Per Tamoil registriamo un rialzo di un centesimo al litro sul gasolio. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,847 euro/litro (+3 millesimi, compagnie 1,853, pompe bianche 1,833), diesel self service a 1,688 euro/litro (+4, compagnie 1,694, pompe bianche 1,674). Benzina servito a 1,982 euro/litro (+1, compagnie 2,027, pompe bianche 1,894), diesel servito a 1,826 euro/litro (+1, compagnie 1,872, pompe bianche 1,737). Gpl servito a 0,708 euro/litro (-3, compagnie 0,719, pompe bianche 0,695), metano servito a 1,432 euro/kg (-8, compagnie 1,438, pompe bianche 1,425), Gnl 1,248 euro/kg (-1, compagnie 1,260 euro/kg, pompe bianche 1,240 euro/kg). Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,918 euro/litro (servito 2,168), gasolio self service 1,773 euro/litro (servito 2,033), Gpl 0,837 euro/litro, metano 1,546 euro/kg, Gnl 1,214 euro/kg. Queste le quotazioni dei prodotti raffinati in Mediterraneo alla chiusura di venerdì: benzina a 587 euro per mille litri (+19 valore arrotondato), diesel a 588 euro per mille litri (+20 valore arrotondato). Questi i valori comprensivi di accisa: benzina a 1315,04 euro per mille litri, diesel a 1204,90 euro per mille litri. —[email protected] (Web Info)

