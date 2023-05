Carburante, prezzo benzina e gasolio oggi 23 maggio

(Adnkronos) – Torna la quiete sui prezzi del carburante mentre sui mercati sale la quotazione della benzina e si registra il secondo calo consecutivo per il gasolio. Lo segnala la Staffetta Quotidiana che riporta le medie dell'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico: benzina self service a 1,812 euro/litro (invariato, compagnie 1,815, pompe bianche 1,807), diesel a 1,657 euro/litro (invariato, compagnie 1,661, pompe bianche 1,649). Benzina servito a 1,949 euro/litro (invariato, compagnie 1,990, pompe bianche 1,868), diesel a 1,797 euro/litro (invariato, compagnie 1,840, pompe bianche 1,713). Gpl servito a 0,748 euro/litro (-1 millesimo, compagnie 0,760, pompe bianche 0,734), metano servito a 1,571 euro/kg (-2, compagnie 1,578, pompe bianche 1,565), Gnl 1,423 euro/kg (invariato, compagnie 1,413 euro/kg, pompe bianche 1,431 euro/kg). Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,886 euro/litro (servito 2,140), gasolio self service 1,742 euro/litro (servito 2,010), Gpl 0,857 euro/litro, metano 1,657 euro/kg, Gnl 1,406 euro/kg. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata