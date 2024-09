Carburante, taglia la spesa con un semplice trucco: ‘In Germania lo fanno tutti’ | A fine mese ti avanzano i soldi

Puoi ottenere un notevole risparmio sul carburante solo applicando questo semplice trucco. Ecco cosa devi fare e i dettagli

L’inflazione nel nostro Paese continua ad avere effettivi negativi sulla popolazione, aumentando le disuguaglianze tra i cittadini. Un italiano su tre è in una situazione economica difficile e fatica ad arrivare a fine mese.

Una condizione che colpisce tutte le famiglie, in particolare quelle meno abbienti: più il reddito è basso, maggiore è il peso delle uscite nel budget famigliare.

Le cause dell’aumento dei prezzi sono tante e dipendono principalmente dall’incremento del costo dell’energia e delle materie prime come conseguenza del protrarsi della guerra in Ucraina. Tuttavia, se il caro-bollette è la voce più citata, nella morsa inflazionistica non vanno dimenticati l’impennata del prezzo del carburante e gli aumenti sui prodotti alimentari.

Per questo l’obiettivo principale dei cittadini è ormai sono uno: risparmiare. A tal proposito, tra le strategie pensate, vi è una particolarmente interessante definita metodo ” alla tedesca”. Con questo escamotage, è possibile ottimizzare i rifornimenti e risparmiare qualche euro alla pompa. Scopriamo maggiori dettagli nei prossimi paragrafi.

Carburante, il metodo alle tedesca: cosa prevede

Il metodo tedesco accennato nel paragrafo precedente, rappresenta una valida soluzione che permette a tanti consumatori di ottenere un notevole risparmio. In particolare, l’ADAC, l’Automobile Club tedesco, ha condiviso preziosi consigli per ridurre le spese alla pompa.

Questo approccio prevede una serie di accorgimenti che potrebbero portare a risparmiare fino a 40 centesimi al litro. Tra i consigli principali c’è l’invito a evitare i distributori lungo le autostrade, noti per praticare prezzi più alti a causa della loro posizione strategica. In Germania, come in molti altri paesi, i costi del carburante possono variare notevolmente tra diversi punti vendita e persino all’interno della stessa città. Un consiglio importante da non sottovalutare è quello di condurre una guida eco-compatibile, evitando accelerazioni brusche e mantenendo una velocità costante. Inoltre, è fondamentale controllare la pressione degli pneumatici, poiché quelli sgonfi aumentano il consumo e compromettono la tenuta di strada.

In arrivo dati positivi sul carburante

Le ultime notizie confermano un importante calo dei prezzi per i carburanti. Come riportato su Virgilio.it, infatti, i dati sul prezzo al litro per quanto riguarda il self service, la benzina ha un prezzo di 1,77 euro al litro, toccando il nuovo prezzo minimo per il 2024 e registrando un calo netto rispetto ai massimi raggiunti nei mesi scorsi.

Si segnala anche un calo netto per il gasolio, ora sceso a quota 1,65 euro al litro. Per trovare un valore così basso bisogna tornare allo scorso 21 gennaio 2022. I dati quindi sono decisamente positivi e, se il trend dovesse essere confermato nelle prossime settimane, garantiranno, finalmente, la possibilità di ridurre la spesa per gli automobilisti.