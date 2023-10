Carburanti, prezzi ancora giù: quanto costa benzina oggi

(Adnkronos) – Con le quotazioni internazionali dei raffinati ieri nuovamente in forte calo, soprattutto sul diesel, proseguono i ribassi sulla rete carburanti. Eni scende di altri 2 centesimi sul prezzo raccomandato di benzina e diesel. Stesso taglio sulla benzina per Tamoil e Q8, che diminuiscono di 1 centesimo anche il diesel. Le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa risultano in ulteriore discesa, specialmente quelle della benzina a valle delle riduzioni decise negli ultimi giorni. Nel dettaglio, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Mimit aggiornati alle 8 di ieri 5 ottobre, il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self è 1,976 euro/litro (1,984 la rilevazione precedente), con le compagnie tra 1,966 e 1,990 euro/litro (no logo 1,973). Il prezzo medio praticato del diesel self è 1,934 euro/litro (rispetto a 1,936), con i diversi marchi tra 1,928 e 1,943 euro/litro (no logo 1,930). Quanto al servito, per la benzina il prezzo medio praticato è 2,116 euro/litro (2,124 il dato precedente), con gli impianti colorati con prezzi tra 2,050 e 2,175 euro/litro (no logo 2,026). La media del diesel servito è 2,074 euro/litro (contro 2,076), con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi compresi tra 2,014 e 2,146 euro/litro (no logo 1,982). I prezzi praticati del Gpl si posizionano tra 0,723 e 0,746 euro/litro (no logo 0,708). Infine, il prezzo medio del metano auto si colloca tra 1,377 e 1,502 (no logo 1,393). —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

