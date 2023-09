Carburanti, prezzi benzina e gasolio ancora su

(Adnkronos) – Complice il nuovo balzo delle quotazioni dei prodotti raffinati (sia benzina che gasolio abbondantemente sopra i mille dollari la tonnellata), si segnalano nuovi rialzi dei prezzi dei carburanti alla pompa. Lo rileva Staffetta quotidiana. La media nazionale dei prezzi in self service della benzina supera quota 1,99 euro/litro (con la media delle compagnie a due euro netti), quella del gasolio è a 1,92 euro/litro e si appresta a superare il picco del 2023 raggiunto a fine gennaio. Quanto all'accisa mobile, la soglia indicata nel Def per far scattare il taglio è superata (sulla media mobile) da un paio di giorni. Quanto ai prezzi di oggi, stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati del gasolio. Stessa mossa per Tamoil, mentre per IP registriamo un rialzo di un centesimo al litro su benzina e gasolio. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,992 euro/litro (+5 millesimi, compagnie 2,000, pompe bianche 1,975), diesel self service a 1,918 euro/litro (+8, compagnie 1,927, pompe bianche 1,898). Benzina servito a 2,124 euro/litro (+4, compagnie 2,169, pompe bianche 2,035), diesel servito a 2,052 euro/litro (+9, compagnie 2,098, pompe bianche 1,959). Gpl servito a 0,710 euro/litro (invariato, compagnie 0,719, pompe bianche 0,700), metano servito a 1,395 euro/kg (+1, compagnie 1,401, pompe bianche 1,389), Gnl 1,264 euro/kg (-1, compagnie 1,263 euro/kg, pompe bianche 1,266 euro/kg). Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 2,056 euro/litro (servito 2,301), gasolio self service 1,995 euro/litro (servito 2,247), Gpl 0,849 euro/litro, metano 1,521 euro/kg, Gnl 1,277 euro/kg. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

