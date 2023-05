Carburanti, prezzi benzina e gasolio restano stabili

(Adnkronos) – Dopo un nuovo rialzo delle quotazioni internazionali dei prodotti raffinati, invertono oggi la marcia i prezzi dei carburanti, almeno per quanto riguarda i listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi. Quanto alle medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa, restano sostanzialmente stabili rispetto a ieri, con lievi movimenti al ribasso sul 'servito'. Secondo la rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Q8 ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio. Le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti segnano: benzina self service a 1,811 euro/litro (invariato, compagnie 1,812, pompe bianche 1,808), diesel a 1,655 euro/litro (invariato, compagnie 1,657, pompe bianche 1,649). Benzina servito a 1,948 euro/litro (-1 millesimo, compagnie 1,989, pompe bianche 1,869), diesel a 1,796 euro/litro (-1, compagnie 1,838, pompe bianche 1,713). Gpl servito a 0,751 euro/litro (invariato, compagnie 0,762, pompe bianche 0,736), metano servito a 1,583 euro/kg (-4, compagnie 1,591, pompe bianche 1,576), Gnl 1,427 euro/kg (invariato, compagnie 1,417 euro/kg, pompe bianche 1,435 euro/kg). Quanto ai prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,885 euro/litro (servito 2,139), gasolio self service 1,744 euro/litro (servito 2,011), Gpl 0,862 euro/litro, metano 1,671 euro/kg, Gnl 1,414 euro/kg. —facilitaliawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

